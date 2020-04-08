习近平总书记指出，“国有企业是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础，是我们党执政兴国的重要支柱和依靠力量。”一家家中央企业在疫情防控阻击战中的出色表现，再次印证了总书记的这一重要论断。

他们在危急关头挺身而出，彰显了“国家队”的使命担当。石油石化、电力、通信等基础型央企生产不停歇、保障不断供，确保了社会运转有条不紊；建筑、交通等领域企业通力合作，火速建成武汉火神山、雷神山两座医院；许多原本并不生产医疗防护物资的央企急国家之所急，应人民之所需，哪怕从零起步、新上生产线，也要努力转产扩产，为抗疫一线源源不断地输送“弹药”。他们的义无反顾、勇敢担当，让全国人民面对疫情有了更加充足的底气。

他们在关键时刻砥柱中流，发挥了“顶梁柱”的强大力量。“拉得出、冲得上”，靠的是担当；“顶得住、打得赢”，考验的是实力。党的十八大以来，我们坚定不移做强做优做大国有企业，中央企业的物质技术基础越来越雄厚，人才资源越来越丰富，活力、影响力、抗风险能力越来越强劲。疫情发生以来，从率先恢复生产到带动全产业链复工复产，从携手中小企业稳经营到帮助重点群体稳就业，中央企业在依靠强大实力稳住自身阵脚的同时，努力发挥对产业体系、经济运行的辐射力、影响力、带动力，为正在穿越风雨的中国经济提供了坚强保障。

当前，我国疫情防控取得阶段性重要成效，经济社会秩序加快恢复。展望未来，相信有担当、有实力的中央企业会一如既往地咬紧牙关、顶住压力，同广大市场主体一道，尽力把损失降到最低限度，尽早迎来风雨过后的美丽彩虹。

《 人民日报 》（ 2020年04月08日 04 版）