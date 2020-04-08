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发扬爱国卫生运动优良传统

张述存

2020年04月08日08:39 来源：人民网－人民日报

确保人民群众生命安全和身体健康，向来是我们党治国理政的一项重大任务。将爱国主义和卫生防疫相结合，将卫生工作与群众运动相结合，让爱国卫生运动不仅成为我国卫生工作的重要方针、光荣传统，也成为人类卫生发展史上的一项伟大创举和成功实践。

新冠肺炎疫情发生之后，习近平总书记多次强调要坚持开展爱国卫生运动。在浙江考察时，他再度强调：“要深入开展爱国卫生运动，推进城乡环境整治，完善公共卫生设施，提倡文明健康、绿色环保的生活方式。”结合疫情防控开展爱国卫生运动，不是简单的清扫卫生，而需要从人居环境、饮食习惯、社会心理健康、公共卫生设施等多个方面开展工作。推广普及文明健康、绿色环保的生活方式，打牢人民身体健康的底子，才能增进人民群众的获得感、幸福感、安全感。

因人之情易为功，因时之势易为力。爱国卫生运动的根本动力在于坚持群众路线，即充分发动群众、紧紧依靠群众，涵养健康文明生活方式和卫生健康习惯，不断提高公共卫生整体实力和疾病防控能力。当疫情袭来，全国广大群众闻令而动，克服恐慌心理和生活困难，以各种方式参与疫情防控，付出了巨大牺牲，作出了重大贡献。事实证明，唯有有效组织和动员群众力量，才能构筑起真正的铜墙铁壁，维护好人民群众生命安全和身体健康。疫情当前，发扬爱国卫生运动的优良传统，坚持群防群控、群防群治，坚持全员参与、共建共享，有助于把我国的政治优势、组织优势、文化优势、群众优势，转化为造福广大人民群众的健康行动。

爱国卫生运动的成功实践，是中国智慧、中国方案的集中体现，也是深刻把握卫生事业发展规律的必然结果。医疗健康服务要以预防为主、防治结合，从细微抓起、从基础抓起，有助于关口前移，减少疾病发生。爱国卫生运动坚持以人为本的卫生发展观和预防为主的方法论，以基层社区卫生环境整治为重点，把群众的参与性和防治的科学性有机统一起来，可以用较低的成本实现较高的健康绩效。从我国当前的发展阶段看，工业化、城镇化、人口老龄化互相叠加，广大群众仍然面临多重疾病威胁并存、多种健康影响因素交织的复杂局面。在此背景下，大力弘扬爱国卫生运动的优良传统，对于改善我国环境卫生面貌、提高全民健康文明水平具有极其重要的现实意义。

“没有全民健康，就没有全面小康。”发扬爱国卫生运动优良传统，动员全社会群策群力、群防群治，优化健康服务、完善健康保障，普及健康生活、养成卫生习惯，一定能加快推进健康中国建设，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实健康基础。

《 人民日报 》（ 2020年04月08日 04 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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