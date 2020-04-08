2.86万名护士参与支援湖北救治

人民网北京4月7日电 （记者邱超奕）截至4月6日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例1242例，其中重症病例211例；累计治愈出院病例77167例，累计死亡病例3331例，累计报告确诊病例81740例，现有疑似病例89例。新增无症状感染者30例，其中境外输入9例；当日转为确诊病例2例，全部为境外输入；当日解除医学观察42例。尚在医学观察无症状感染者1033例，其中境外输入275例。4月6日，我国本土无新增确诊病例，无新增疑似病例，无新增死亡病例，本土重症病例首次降到200例以内。

7日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍此次疫情中护理发挥的重要作用。

4月7日是第七十一个世界卫生日，今年的主题为“支持护士和助产士”。国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红介绍，4.26万名支援湖北医疗队队员中，护士有2.86万名，占比近70%，80后、90后占护士总数的90%。“护士主要来自重症、呼吸、感染等专业。在方舱医院，要严密观察患者病情，防止向重症转化；在重症方面，护理患者负担很重，护士为提高治愈率、降低病亡率付出了很多专业努力。”郭燕红说。

中华护理学会理事长、第四十三届南丁格尔奖章获得者、北京协和医院护理部主任吴欣娟，也参与了武汉一线救治。吴欣娟介绍，国家卫健委发布《新型冠状病毒肺炎重型、危重型患者护理规范》，护理专家撰写《实用新冠肺炎的护理手册》等，对规范新冠肺炎患者护理工作起到很好作用。国际护士会（ICN）近期召开新冠肺炎护理网络研讨会，介绍了中国在危重症患者护理等方面的经验。

《 人民日报 》（ 2020年04月08日 03 版）