江城四月，繁花似锦。4月8日零时起，武汉市解除离汉通道管控。

武汉胜则湖北胜，湖北胜则全国胜。为了这一天的到来，湖北全省6.3万公安民警、5.6万辅警全体出动，他们直面病毒、英勇无畏，成为战疫先锋。从1月23日至今，他们转运送治相关人员8.4万人次，服务群众450万余次。

卡点设在哪儿，

民警就站在哪儿

3月25日零时，云山深处的湖北省十堰市竹溪县垭口省际卡口，辅警刘定国和值守人员将警示牌从路中央搬到路边，解除离鄂通道管控。“从1月24日到今天，我们两班倒，一直坚守在这里。”

1月23日凌晨，武汉发布通告：上午10时起暂时关闭离汉通道。湖北省、武汉市公安机关应声而动，当日实现了武汉铁、水、公、空场站封闭，所有进出武汉高速公路全部封控，全省329条干支线公路出城口全部封控。

随着疫情在黄冈、孝感、鄂州等地出现，1月底至2月初，湖北各地市州陆续实施交通管制。为了以最严措施“内防扩散、外防输出”，从1月24日起，全省公安机关每日投入3.6万名警力，对全省主干高速路口、654个城市出入口、2900余个省市县乡卡点落实24小时值守。

无论白天黑夜，卡点设在哪儿，民警就站在哪儿。直到3月25日零时，武汉市以外地区解除离鄂通道管控，这些地区的值守民警才稍稍歇口气儿。

医院建在哪儿，

民警就守在哪儿

“你们为百姓拼过命，我们守护你们！”每当支援湖北医疗队撤离时，总能看到警车开道送行、民警列队敬礼的画面，这不仅是仪式，更是发自内心的告白。在日夜并肩作战中，公安民警与白衣战士，结下了深厚的情谊。

疫情初期，新冠肺炎患者激增，医疗资源严重告急。公安部要求：全力以赴维护医疗秩序、保护医护人员安全！高峰时，湖北省共设立248家定点医院、678家发热门诊、1654个隔离观察点，仅武汉市就开辟了16家方舱医院。湖北省公安机关明确：医院建在哪儿，民警就必须守护在哪儿！

“我是党员，让我上！”“我是队长，我先上！”各分局每次组建突击队进驻定点医院、方舱医院、隔离点时，总是党员干部带头，民警踊跃报名，丝毫不惧危险。

“穿上防护服不便上厕所，民警们一般进舱前3小时就不吃不喝。穿着密不透风的防护服，坚守6个小时。”曾驻守武汉全民健身中心方舱医院的江岸区公安分局战“疫”突击队队长、全国一级英模许奎说。

在方舱医院里，民警既当“调解员”“心理医生”，又当“搬运工”、方言“翻译官”，从投入使用到休舱的30多天，武汉市16家方舱医院实现安全零事故。

“四类人员”应去哪儿，

民警就转运到哪儿

“有位老婆婆确诊之后情绪崩溃，不愿去方舱医院，请你送她去！”2月18日，武汉东湖新技术开发区分局花山派出所民警史雪荣接到指令，立刻从车子后备箱拿出隔离服和护目镜穿戴好，开车驶向隔离点。史雪荣边搀扶老人边劝慰：“您别急，方舱医院的大夫护士，一定会把您照顾好的。”疫情发生以来，史雪荣一直奔波在隔离点、方舱医院、定点医院，她说：“做好防护就行，没什么可怕的。”

拉网式排查和及时转运“四类人员”，是阻断新冠病毒在社区传播的关键。然而，社区工作者力量有限，人力物力不足，如此高危的工作，谁能帮忙？公安民警挺身而出。

武汉市公安机关组建了1287个小分队，冒着被感染的风险，实行“三班倒”全天候协助社区转运“四类人员”。全省以派出所为单位组建2258支专项调查工作队、19168个工作组，全力做好拉网式排查核查、流行病学专项调查，基本做到“不漏一户、不漏一人”。

居民住在哪儿，

民警就服务到哪儿

“你用生命兑现了‘疫情不退，警察不退’的承诺。幸得有无数个如吴涌一样的英雄，才能山河无恙。”清明前夕，湖北人民纷纷在网上留言，纪念抗疫英烈。

吴涌是武汉市公安局硚口区分局汉正街利济派出所共和社区民警，3月22日，在连续奋战61天后，因过度劳累，不幸牺牲。社区门口值守、一家一户给居民送菜送鱼、处理矛盾纠纷……吴涌生前的工作，是所有片警的日常。

社区封闭管理期间，群众的衣食住行都有许多不便。老人的常用药不能断、娃娃的奶粉认品牌、孕妇临产刻不容缓……“有困难找民警”，特殊时期，民警更忙了。湖北全省社区均有民警24小时值守服务。他们给学生送学习用具，为贫困户提供生活物资，紧急护送临产孕妇产检……哪里有需要，哪里就有他们的身影。

“我们之所以未觉饥寒，是因为有万千和你一样的片警在为我们捧火。”人们这样歌颂千千万万个像吴涌一样的人民警察。

《 人民日报 》（ 2020年04月08日 03 版）