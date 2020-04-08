确诊破万 非洲抗疫需要更多援手

新华社记者 曹凯 应强

新冠肺炎疫情全球蔓延，非洲也未能幸免。自2月14日埃及发现第一例新冠肺炎确诊病例以来，不到两个月时间，疫情已蔓延至非洲50多个国家，确诊病例超过1万。面对严峻形势，非洲这个拥有13亿人口的大陆亟须国际社会的更多关注和支持。

按感染人口比例算，目前非洲仍是全世界疫情最轻的大陆，确诊病例不到全球百分之一。也正因如此，一段时间以来，非洲疫情并未引起国际社会广泛关注。

然而，在全球化时代，没有国家能独善其身。疫情若在较贫穷的国家，特别是非洲国家暴发，其所引发的社会动荡、债务风险、经济衰退等严重后果可能比疫情本身更令人担忧。正因如此，联合国秘书长古特雷斯称新冠肺炎疫情是“二战以来最严重的全球性危机”，呼吁国际社会应将非洲作为抗疫的“重中之重”。

非洲饱受疟疾、艾滋病、结核病等疾病困扰，尚未从2014年和2018年两轮埃博拉病毒肆虐中恢复。各国目前普遍存在检测试剂紧缺、防护物资和隔离病房不足、医疗设施和服务薄弱等严峻挑战。非洲多国采取的封城、宵禁、暂停国际航班等措施对地区经济产生较大负面影响，低收入群体的生计受到严重威胁，难民问题和粮食危机恐将进一步加剧。疫情一旦大暴发，后果实难预料。

在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上，中国提倡国际社会加紧行动，有效开展联防联控，坚决阻遏疫情蔓延，特别是要携手帮助公共卫生体系薄弱的发展中国家提高应对能力。

联合国开发计划署日前宣布将向国际社会筹集5亿美元，用于支持非洲在内的100个发展中国家抗击疫情，并在疫情结束后帮助这些国家恢复社会和经济发展。世界银行执行董事会日前批准针对埃塞俄比亚、肯尼亚、刚果（布）等发展中国家的总金额达19亿美元的首批新冠疫情紧急援助项目。中国在自身遭受严重疫情影响的情况下克服困难，积极向非盟和非洲国家提供了有力支持。

面对前所未有的危机，非洲国家也在展开积极自救和统一行动。乌干达政府本月4日开始向150余万因疫情“禁足”在家的城市贫困人口分发救济食物。非洲国家财政部长日前举行视频专题会议，呼吁各国协调一致应对消极影响，并建议非洲立即采取总额达1000亿美元的紧急经济刺激措施。

拥有着众多人口、丰富资源和广阔市场的非洲是世界经济中不可或缺的一环。新冠肺炎疫情绝不是一国一洲之事。疫情在任何一个大洲蔓延，都是全人类的灾难。

面对这场席卷全球的公共卫生危机，国际社会唯有团结合作，方能战胜疫情，唯有补齐短板，才能构筑抗疫“防火墙”，夯实全球合作之基。非洲战“疫”，需要来自全球的更多支持。