美英战“疫”分道 谁为慢半拍买单

金融市场永远是疫情最灵敏的风向标，美国总统特朗普扔出一句“光明就在前方！”之后，美股飙涨7%，这意味着在经历了多项隔离举措之后，美国似乎迎来了疫情趋缓的希望。相较之下，大西洋彼岸的英国还在“至暗时刻”里挣扎，首相被送入ICU、女王罕见地发表电视讲话，恐慌重击了这个曾声称要走“群体免疫”路线的国家。一边是紧急状态下的防控措施，另一边是医疗负担日趋沉重的佛系抗疫，分化的路线之下，疫情发展也出现了迥异。

美国初见成效

新的一周，美股没有重蹈覆辙，反而走出了令人惊喜的走势。美国东部时间6日开盘后，三大股指高开高走。截至当天收盘时，道琼斯工业指数大涨1627.46点，涨幅高达7.73%，创下有史以来第三大涨幅，报收22679.99点；纳斯达克指数上涨540.16点，涨幅也达到7.33%，报7913.24点；标普500指数涨175.03点，涨幅7.03%，报2663.68点。

“光明就在前方！”在周一晚间的推特上，特朗普毫不掩饰自己的激动之情。当然，市场的乐观绝不只是因为特朗普的一面之词，而是疫情数据让人们察觉到了希望。根据约翰斯·霍普金斯大学数据，上周四美国确诊了约3万例新病例，周五约有3.21万例，周六约有3.32万例，至周日，这一数据放缓至2.82万例。与此同时，纽约州的新冠肺炎死亡病例数出现了连续两天下降的趋势。

在周末的记者会上，白宫新冠病毒事务协调员博克斯称，有模型预测纽约、底特律、新奥尔良等地的疫情或在未来6、7天到达拐点。博克斯强调未来两周的防疫工作至关重要，呼吁民众加强保持社交距离。

“尽管美国全国几乎都在停业停工，但人们开始变得乐观。”潘兴广场资本管理公司首席执行官比尔·阿克曼直言。乐观情绪持续蔓延，继前一交易日大幅反弹后，美国股指期货在北京时间周二早间的交易中继续保持了上涨态势。不过，安联首席经济顾问埃尔·埃利安强调，未来还会有更多的不确定性，周一的积极举措是一片黯淡前景中的一个亮点，“但我认为市场的拐点仍未到来。我仍然认为，本周总体形势仍将像上周那样，全周震荡下行”。

美国约翰斯·霍普金斯大学实时统计数据显示，截至北京时间7日15时45分，美国新冠肺炎累计确诊病例全球最多，接近37万例，达到368449例，死亡病例10994例。继意大利和西班牙之后，美国成为第三个死亡病例数过万的国家。

英国疫情告急

美股刚刚狂欢完，发明了“至暗时刻”一词的英国却还没能看到曙光，疫情发展态势依然严峻，首相鲍里斯·约翰逊进入重症监护病房（ICU）的消息引发一片哗然。当地时间6日下午，约翰逊病情恶化，依照医生团队的建议，他被转入ICU。英国内阁办公厅大臣迈克尔·戈夫称，约翰逊目前得到氧气供应，但还没有使用呼吸机。

根据英国首相府发言人的说法，约翰逊意识清晰，把他转入ICU只是预防性措施，是为方便他在恢复过程中使用ICU内的医疗设备。英国没有明文规定在首相无能力履职情况下由谁代理其职务。发言人称，约翰逊此前已经安排由外交大臣多米尼克·拉布代替他处理政府事务。

就在首相陷入危机之时，英国的疫情数据也在持续攀升，确诊病例数突破了5万例。英国卫生部6日发布的数据显示，该国累计确诊病例数51608例，比前一天新增3802例，死亡病例5373例。

“此刻我们正面临一个越来越充满挑战的时期，一个打乱我们国家生活的时期。它给一些人带来悲伤，给许多人带来经济困难，使所有人的日常生活发生巨大变化。”5日晚间，英国女王伊丽莎白二世罕见地发表了电视讲话，这也是其登基以来第5次在圣诞节以外的时间发表电视讲话。前4次分别为1991年第一次海湾战争期间、1997年戴安娜去世、2002年女王母亲去世以及2012年女王登基60周年。

严峻的疫情之外，英国国内对政府的应对措施不乏批评之声。英国反对党工党领导人基尔·斯塔默就在《星期日泰晤士报》撰文指出，英国未能为一线医护人员提供足够的防护用品，检测也不及时，这都是应对疫情中的“严重错误”。

防控路径分化

“总体来看，英国政府并没有完全实行封城等严格的隔离措施；而在美国，虽然联邦政府整体的措施都不算太严格，但由于各州自治，出于自救的初衷，各州还是在防控措施上面下了功夫的，比如疫情比较重的地区都提高了警惕，且各地也开始支援纽约州。”中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东表示。

中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才也表示，之前美国联邦政府也是耽误了一些时机。最近美国各个州都动起来了，检测力度也在加大，病例数增幅出现明显下降，按照规律，拐点该到了。

美国已经有数个州宣布进入紧急状态，除首都华盛顿特区外，全美50个州中，已有42个州颁布“居家令”，要求居民除非生活必需，不要离家外出。在“重灾区”纽约州，州长科莫6日宣布将该州“居家令”延长到本月29日；在新冠肺炎确诊病例仅次于纽约州的新泽西州，商场和超市开始实施限流措施；在得克萨斯州，警方开始对通行车辆进行检查和登记。

与此同时，美国还打算将旅行禁令范围进一步扩大。3月底，特朗普就表示，旅行禁令维持的时间将超过预期，对欧洲、加拿大和墨西哥的旅行措施会维持，甚至可能会扩大至更多国家。此前3月11日，特朗普宣布将对欧洲推出旅行禁令，为期30天。

美国的企业也开始加紧弥补医疗设备的缺口。6日，苹果CEO库克发布视频称，公司计划每周生产100万个防护面罩。第一批面罩已于上周送往医院。除此之外，与福特、通用等车企类似，特斯拉也开始在呼吸机上下功夫。日前，特斯拉提供了一份呼吸机设计流程的幕后报告，其中包括使用汽车零部件制造呼吸机。

不过，刘向东也坦言，现在面临着各州防控力度不一样的情况，且整体措施不算特别严格；虽然美国新增病例有减少，但还是上升的势头，近期是否会出现拐点还不好说。

而因为早期的“群体免疫”策略饱受争议之后，英国政府也于3月底开始转变思路，3月23日告诫公众自觉居家隔离防疫，保持社交距离，否则政府将采取更严厉的强制措施，以防止新冠肺炎疫情继续扩散。但《每日邮报》在报道中指出，4月以来，有一些英国民众不顾社交隔离命令，仍然出游。

对此，英国卫生大臣汉考克在上周日表示，如果英国人不严格遵守社交隔离规则，政府将考虑进一步加强措施。英政府之前将每日一次运动作为允许出门的条件之一，不过，从最近的措施来看，英国并没有更严苛的禁令。徐洪才坦言，英国政府出台了命令，但关键还是要民众配合。而眼下正是英国抗击疫情的关键时期，据汉考克预测，全英国因疫情病亡人数会在4月12日复活节当天达到峰值。（记者 陶凤 汤艺甜）