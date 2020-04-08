关爱护士是对张静静的最好告慰

我国护士人数虽然日益增多，但护士待遇差、工作忙、社会地位不够高等造成的不利影响也日益突出，成为制约护理事业发展的瓶颈难题。切实提高护士的待遇，吸引更多优秀人才从事护理工作，进一步提高“每千人口护士数”和“医护比”，充分保证护士职业的稳定性和尊崇感，既是对抗疫护士的最好回报，也是对张静静护士的最好告慰。

山东省第一批支援湖北医疗队员、山东大学齐鲁医院护士张静静，完成支援任务后随医疗队返回济南，4月6日因心脏骤停抢救无效逝世。她丈夫韩先生因在非洲工作而未能见爱妻最后一面。国家卫生健康委新闻发言人米锋7日在国务院联防联控机制新闻发布会上说，人民会感激和怀念张静静护士，会永远感激和铭记医务工作者所作出的贡献。（相关报道见04版）

“静静地来，静静地走；静静的爱，永留人间。”面对张静静护士的溘然离去，别说是她的家人和受她救助过的患者，任何一个获悉者都会感到揪心之痛。说得残酷一点，假如张静静是牺牲在援鄂工作现场，或许我们又是另外一种悲伤，而就在结束返程隔离期即将踏进家门之时，她却突发疾患，年轻的生命戛然而止，怎不令人唏嘘不已？

4月7日是世界卫生日，世界卫生组织将今年世界卫生日的主题定为“支持护士和助产士”，我国将今年世界卫生日的宣传主题定为“致敬医护，共抗疫情”。在今年的世界卫生日，在我国抗击疫情取得阶段性成果之时，听到了张静静护士去世的消息，怎不令人悲憾交加？

张静静是中国护士的优秀代表。“三分治疗七分护理”，医疗系统这句耳熟能详的话，道出了护士工作的重要性。拿这次抗击疫情来说，抗疫一线护士们付出的代价、作出的牺牲，值得社会给予更多关注和赞赏。从人数上看，援鄂医疗队七成都是护士。从工作量上看，平时的护士工作，在疫情期间一样都不能省，除此之外，出于防疫需要，护工甚至搬运工等重体力工种要远离隔离区，这些工作多由护士承担。患者被隔离时，没有亲人在身边，容易产生悲观和恐惧情绪，护士要承担起安慰患者的工作，分内分外的粗活细活都得干。

另一名优秀护士的命运也牵动了亿万国人的心：2月28日，广西第七批援湖北省抗疫医疗队员梁小霞在武汉协和医院隔离病区工作时突然晕倒，经抢救恢复自主心跳和呼吸，目前仍处深度昏迷状态。张静静、梁小霞的事迹，集中反映了抗疫护士工作繁忙、压力巨大的真实情况。正如国家卫健委医政医管局监察专员焦雅辉所说，在抗疫前线的所有中国护士都是“南丁格尔”。

关爱护士和促进护理事业发展，是世界卫生组织和国内医学界越来越关注的一项内容。世界卫生组织将2020年定为“国际护士和助产士年”，我国将今年“5·12”护士节的主题确定为“发展护理服务，人人享有健康”，都彰显护士队伍和护理工作的重要性。据国家卫健委介绍，2019年底我国护士总数达到445万，比2018年增长35万，每千人口护士数达到3人，是近几年护士队伍数量增长最快的阶段。人口老龄化对护理服务的需求更加旺盛，疾病全过程干预的现代健康理念，也更加凸显了护士的作用，建设一支强大护士队伍，显得尤为迫切。

疫情让护士群体进入社会关注的中心，既有现实原因，也是社会发展的一种必然趋势。我国护士人数虽然日益增多，但护士待遇差、工作忙、社会地位不够高等造成的不利影响也日益突出，成为制约护理事业发展的瓶颈难题。切实提高护士的待遇，让护士得到社会更多的理解尊重，吸引更多优秀人才从事护理工作，进一步提高“每千人口护士数”和“医护比”，充分保证护士职业的稳定性和尊崇感，既是对抗疫护士的最好回报，也是对张静静护士的最好告慰。