七地进入紧急状态 “日式封城”全靠自觉

“明示”了一天之后，日本首相安倍晋三终于宣布，包括东京在内的7个都府县进入紧急状态，为期一个月。不过这场“日式封城”多少显得有些另类，尽管民众被要求不要出门，但这仍不是强制性措施，地铁、公交等也不会停运，这场全靠自觉的紧急状态效果到底如何，可能还要拭目以待。

7日傍晚，安倍在日本政府新冠肺炎疫情对策本部会议上宣布，东京、神奈川、埼玉、千叶、大阪、兵库、福冈7个都府县从当日到5月6日进入紧急状态。值得注意的是，这是日本首次发出紧急事态宣言，据了解，进入紧急状态地区的地方政府可以采取多项措施，包括要求避免不必要非紧急的外出；要求或指示停止或限制使用学校、电影院等；强制征用医药品等。此外还可命令食品和医药品等物资的出售、保管，并规定了不配合时的处罚措施。

日本经济新闻报道称，日本政府发布紧急事态宣言需满足两个条件：其一，国民的生命和健康有受到严重伤害的威胁；其二，全国范围内国民生活和经济可能受到极大的影响。现在看来，日本早已完全满足了这两项要求。据NHK统计的新冠疫情数据，截至当地时间7日10时30分，日本确诊病例比6日同期新增235例，累计确诊4100例，累计死亡97例。

东京都俨然成为日本疫情“震中”，5日东京都累计确诊病例便已超过1000例。东京都知事小池百合子给出的数据显示，近来东京确诊的患者中，80%左右为年轻人，且多数为不明感染源或群聚性感染。尽管在刚刚过去的周末，东京主要街头与往日相比少了很多人流，但一些娱乐场所仍客流不断，成为了疫情的隐患。

中国现代国际关系研究院研究员刘军红称，相对而言，在欧美疫情大暴发的背景之下，日本与欧美之间的交流限制实际上是稍微迟了一些的，也就是说日本在外防输入这里反应慢了。如今，日本紧急状态如约而至，但这种紧急状态可能并不是特别“严格”。

安倍在6日释放即将宣布紧急状态信号的时候就特别强调，不会像欧洲一些国家那样实施封城。据了解，在日本宣布进入紧急状态后，地方政府没有权力对不配合的企业或者民众进行惩罚甚至逮捕，而在紧急状态下，超市、便利店、药房等都会正常运营，公共交通也依旧在运作。

这一点与欧洲国家的封城措施形成了强烈的反差。3月18日，法国封城令生效第一天，法国警方就对违反禁令的人开出了4000多张罚单，内政部长克里斯托夫·卡斯塔内在接受法国电视一台采访时说，3月17日的罚金是35欧元，从3月18日开始是135欧元，最高可达375欧元。意大利总理孔特3月24日宣布，内阁已通过一项新法令，对违反政府封城令者处以400-3000欧元罚款。

不过刘军红称，在安倍宣布进入紧急状态之前，日本经济活动就已经不正常了，很多经济活动自动停摆，停工停学早就有了，现在政府宣布进入紧急状态，实际上是对一些活动比如企业员工要不要上班等给出的一个说法，是政府的一种表态。但在此基础上，一些社会基本活动还不能断，要保障社会运转，生活必需品还要跟上，整体上看日本群众的自觉性还是有的。

而为应对新冠疫情对经济的冲击，安倍也于6日表示，政府将出台史无前例的108万亿日元紧急经济对策，规模相当于GDP的20%。其中主要包括对面临困难局面的家庭及中小企业发放超过6万亿日元现金补助；同时为保护就业，将通过民间金融机构提供无利息贷款，并将暂缓困难企业约26万亿日元社保、纳税负担，促进企业持续和巩固就业。

刘军红称，安倍108万亿日元的经济对策主要是应对实体经济停摆的问题，日本副首相麻生太郎在解释这一政策的时候也提到，这次跟金融危机不同，金融危机期间是市场没钱，是流动性问题，现在是实体经济蒸发，所以才要动用所有能动用的手段，保证中小企业在不能动的时候还能延续生命，是个保命的措施，能够看到这项计划里没有建筑之类的公共项目，也不会鼓励消费，现在的日本是供求塌方供给制约，整个实体经济蒸发，政府应该保障人的生命乃至企业的生命不在灾难中消失，而不是刺激需求保障发展。（记者 杨月涵）