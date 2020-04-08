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中央指导组：坚持防控不松懈 确保疫情不反弹

2020年04月08日08:12 来源：山西日报

新华社武汉4月7日电 为深入贯彻习近平总书记重要指示精神，落实中央应对疫情工作领导小组部署，7日，中共中央政治局委员、国务院副总理、中央指导组组长孙春兰再次召开会议，研究部署4月8日解除离汉通道管控后各项工作，督促疫情防控各项举措落实，并率中央指导组前往车站、商场、超市、饭店等，考察疫情防控情况。

孙春兰强调，要坚持底线思维，强化辖区、行业部门、单位、家庭个人四方责任，实化细化各项防控工作，要广而告之，让广大群众知晓相关政策，继续保持防控思想不放松、防控标准不降低，确保万无一失。

在武汉火车站和傅家坡长途汽车站，孙春兰现场了解体验旅客扫码、测温、安检等进站流程，详细询问消毒消杀和应急处置等工作安排。她强调，要关口前移守住输出端安全，车站、机场等要提前做好预案，精准防控，避免出现人群拥挤和聚集，加强客运站场和交通工具的通风、消杀工作。要把握节奏，有序安排好人员流动规模，将离汉人员情况及时通知输入地，严格从出发到抵达的健康监测管理，绝不能出现任何漏洞。

孙春兰来到中商广场购物中心、中商超市和湖锦酒楼，考察防控措施落实和商品供应配送等情况，叮嘱疫情防控丝毫不能大意，安全防护和自我管理不能放松，确保人员不扎堆、不聚集。商超、饭店等市场主体要严格体温检测、人流控制、安全距离等防控措施，消除可能存在的风险隐患。

(责编：许晓华、李轶群)


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