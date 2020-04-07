支援全球抗疫 复星携手北上广医疗专家分享“中国经验”

4月6日晚上7时许，位于外滩金融中心（BFC）39楼的复星全球抗疫指挥部内，一场关于新冠肺炎诊治的跨国交流与分享视频会正在举行。

在全球深度布局产业和发展的复星，积极响应海外成员医院和合作伙伴的需求，继续发挥桥梁作用，由复星医疗集团牵头，联动和邀请北上广“国家队”专家，与美国、英国、葡萄牙等国公共卫生专家和医生连线，为全球抗击疫情提供有力支持。

国家队领衔

本次连线，国内端汇聚了上海、北京和广东三地的“国家队”医疗专家资源，其中包括复旦大学附属中山医院副院长朱畴文教授，同时他也是中山医院援鄂抗疫医疗队队长；北京协和医院援鄂医疗队队长、感染内科主任医师刘正印教授，国家及上海新冠肺炎医疗救治专家组成员、复旦大学附属中山医院感染病科主任胡必杰教授，广东省人民医院东病区呼吸科主任高兴林教授，以及复星医疗援鄂抗疫医疗队队长、徐州医科大学第二附属医院副院长及呼吸科主任医师贾晓民教授。海外端则云集了来自美国、英国、葡萄牙、印度、非洲等国家和地区抗疫一线医院代表和公共卫生专家。

图说：国家及上海新冠肺炎医疗救治专家组成员、复旦大学附属中山医院感染病科主任胡必杰教授（右二）于复星全球抗疫指挥部现场参加新冠防疫国际连线。

此次参加连线的海外医院纽约特种外科医院、葡萄牙光明医疗均已成为新冠患者收治医疗机构。进入3月份以来，随着海外疫情的爆发，国外的医院陆续通过互联网在线沟通向中国寻求帮助或分享中国防疫经验。光明医疗是复星旗下葡萄牙的领先私人医疗机构，复星葡萄牙团队早在3月4日就开启了钉钉群的交流和服务支持，结合复星医疗在国内抗疫期间的经验和专家力量，为海外成员医院的医生提供各种力所能及的支持。

新冠疫情爆发以来，复星积极参与到中国和全球抗击疫情的行动中，并携手各方力量为全球抗击新冠肺炎疫情提供援助。

复星国际联席CEO、复星医药董事长陈启宇作开场致辞，对世界各地与会专家表达了感谢，他说：“从1月23日复星旗下武汉济和医院列为新冠肺炎定点医院的那天开始，复星就全方位投入到了抗疫战斗中。从全球抗疫物资采购、捐赠，到诊断试剂和疫苗研发，我们已连续战斗了快三个月，武汉济和医院病人治愈出院515名，死亡率0，医护人员感染率0。经过大家的共同努力，目前中国的疫情已得到了有效控制，但疫情还在全球蔓延，复星的全球抗疫行动还在继续，我们期待通过这样的交流活动，为大家提供切实的帮助和支持！”

分享“中国经验” 复星全球抗疫进入新阶段

本次连线会诊交流是复星支援全球抗疫的众多内容之一。视频一端是在国内有着丰富抗疫经验的“国家队”专家力量，一端是正处于火线应对抗疫的海外医院医生。中山医院援鄂医疗队领队朱畴文教授首先结合中国应对疫情的政策和临床经验，分享了新冠定点收治医院管理经验。他表示：“中国国家卫健委的诊疗方案已经发布了第7版，给了医疗从业者很多指南。每个国家有各自的机制体制，应对疫情做好规划和诊断都是非常重要的，必须共同携手才能打赢抗疫之战。”

图说：来自北上广及复星医疗队的抗疫专家与美国、英国、葡萄牙、印度、非洲等国家和地区抗疫一线医院代表和公共卫生专家在线交流。

随后，纽约特种外科医院副院长劳拉·罗宾斯博士介绍了纽约新冠肺炎收治医院情况，英格兰NHS前任全国副医疗总监史蒂夫·菲尔德教授、葡萄牙国家感染病防控和病毒耐药性项目主任乔斯·派瓦教授、葡萄牙光明医疗集团总裁伊莎贝尔·瓦兹女士也分别介绍了英、葡两国的新冠疫情及相关防控进展。目前，美国确诊病例已超过33万人，英国确诊病例破4万人，葡萄牙确诊病例也已破万，全球抗疫形势不容乐观。复星举办新冠肺炎诊治的跨国交流，聚焦防治前线医疗问题，切实支援到全球一线抗疫。

关于重症病人的救治是海外连线医院共同关心的话题之一。作为第一批北京协和医院国家援鄂抗疫医疗队队长、感染内科主任医师刘正印教授有着丰富的重症治疗经验，他通过武汉一例63岁的老年患者的治疗过程和临床表现，强调病人可能由重症转化为危重症，这一节点的早识别、早判断对临床诊治至关重要。国家及上海新冠肺炎医疗救治专家组成员、复旦大学附属中山医院感染病科主任胡必杰教授在分享“上海经验”时也谈到了这点。他说，我们在治疗中，要非常警惕轻、中度患者不要向重症患者发展，同时重症患者不要向危重症患者发展；个体的方案、严密的随访是重症患者治疗成功的主要元素，上海采取了集中救治的策略，精细化管理病患，救治成功率很高，病死率约1.2%。他指出，应对新冠肺炎，虽然迄今没有特效药，但正确使用抗病毒药物十分重要，同时，尽量避免大剂量激素、广谱抗生素的应用。全球防控的策略离不开协调，传染病防控也离不开几个基本要素：发现传染源、切断传播途径、保护易感人群。

广东省人民医院呼吸科主任高兴林教授与会介绍了无症状感染者的传染性问题。他介绍道，对病毒的认识是有一个过程的，根据广东省的情况来看，无症状感染者社会传播的机会可能性不大，因为这些无症状感染者目前为止都是与新冠病毒病人密切接触者当中发现的，他们在医院经过两次核酸检测都是阴性且又经过14天隔离观察。

在与会专家看来，医院是抗击疫情的前沿阵地，在“白衣天使”冲锋陷阵时，“院感防线”就是同步作战的另一条战线，两条战线同等重要。新冠肺炎的传染性极强，守住“院内零感染”并非易事。贾晓民教授结合武汉济和医院“零感染”的救治经验，分享了如何才能做好新冠肺炎医院感染防控和医务人员防护，他强调严格执行院感标准做好预防非常重要。

新冠肺炎疫情发生以来，复星动员全球员工投入到这场没有硝烟的战斗中。3月1日，复星正式启动抗击新冠肺炎疫情第二阶段行动，在国家援外工作框架指引下，联合爱心企业发起“全球援助行动”，通过紧急调配全球资源，驰援海外。截至3月31日，复星已向意大利、美国、法国、德国、英国、葡萄牙、日本、韩国、印度等疫情发展迅速的多个海外重点国家调配、支援了252.3万件口罩、防护服、核酸检测试剂等各类医疗防护物资。

与此同时，复星推动旗下相关业务板块加快诊断试剂和疫苗的研发，由复星医药自主研发的新型冠状病毒核酸检测试剂盒，已通过国家药品监督管理局应急审批以及获得欧盟CE认证，并通过捐赠或销售形式已陆续出口到海外包括韩国、葡萄牙、匈牙利、德国、印度尼西亚等国家。在疫苗领域，复星医药联手全球领先mRNA疗法企业BioNTech启动了新冠疫苗战略合作。针对新冠肺炎疫情的全球蔓延，复星发起的“全球援助计划”仍在持续进行。

复星国际董事长郭广昌表示，“作为一家全球化企业，我们希望可以尽自己的一份力，帮助全球尽快打赢这场针对新冠病毒的抗疫战斗。我们非常关心海外员工和客户的健康安全，也会坚定地和全球民众站在一起。我相信以全人类的智慧，只要团结起来，互相支持、帮助，一定可以跨过难关，战胜病毒。”