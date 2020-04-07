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一病例首发症状竟是消化系统症状

2020年04月07日13:03 来源：北京日报

新冠肺炎的首发症状多是呼吸系统症状，但本市4月5日确诊的境外输入病例，首发症状并非呼吸系统症状，而是消化系统症状。

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市疾控中心副主任庞星火介绍，4月5日，本市新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例1例。该病例，女，退休人员。自述1月17日前往美国纽约探亲，与丈夫、儿子共同居住。1月18日至3月13日期间，她每天都到室外散步，并到附近的华人超市购物，外出时未戴口罩。患者的儿子是一名学生，在当地上学，3月8日至3月13日曾到法国和英国旅游。3月20日，母子二人从美国纽约出发，经日本东京转乘全日空NH961航班飞往北京，3月22日抵京。母子二人在登机和离机时的体温检测均无异常，经海关检疫入境，健康申报无异常，转运到集中医学观察点进行隔离观察。3月22日至4月3日，该女士大便次数明显增加，但性状无改变，身体无其他异常情况。4月3日，她主动配合隔离观察点采集标本进行新型冠状病毒核酸检测，结果呈阳性，当晚由120急救车转运至小汤山医院隔离治疗。结合患者境外旅居史、肺部影像、血液检查等诊断依据，4月5日被诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

疾控部门提示隔离观察人员，在医学观察期间如果出现任何身体异常，均要及时如实报告，并主动配合隔离点工作人员进行病毒核酸检测筛查，早发现、早报告、早治疗，减少传染病传播风险。（记者 贾晓宏）

(责编：李轶群、许晓华)


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