欢迎回家！557名北京“白衣天使”

昨天下午，四支国家援鄂医疗队队员顺利抵达集中休整酒店。 记者 刘平摄

春意满京城，英雄凯旋归。

昨天下午3时许，北京首都国际机场，三重“水门”架起，欢迎胜利完成任务的四支国家援鄂医疗队回家。

出发时，寒风凛凛；归来时，暖阳融融。

1月26日，国家卫健委从北京协和医院、北京医院、中日友好医院、北京大学第一医院、北京大学人民医院和北京大学第三医院六家在京委属委管医院中抽调精兵强将，组建国家医疗队，率先抵达武汉开展医疗工作。此后，六家医院陆续向武汉增兵，分别组建了超过百人的医疗队，整建制接管病区。六家医院的院长或书记均在武汉一线坐镇指挥。昨天，由院长王建业带队的北京医院医疗队、院长刘新民带队的北京大学第一医院医疗队、院长姜保国带队的北京大学人民医院医疗队、院长乔杰院士带队的北京大学第三医院医疗队圆满完成任务，抵达北京。另外两支国家医疗队仍在武汉坚守。

无数次想象回家的场景，但准备离开时，队员们又依依不舍。武汉，这座英雄的城市，有并肩战斗的战友，有无法忘记的患者。

北京大学第一医院医疗队的队员记得，88岁的李奶奶在出院时高兴地和他们约定：“将来我去北京看看你们。”北京医院医疗队的护士郭晓然记得，病区里一名女患者出院时，一定要拉着她的手合影留念，“我要告诉大家，是北京的医生治好了我的病！”北京大学人民医院医疗队的病房中，护士们记得，有一位饱受眼疾困扰的82岁老人，坚持要一字一句写下感谢信……

在武汉奋战的70多天里，北京的“白衣天使”始终保持着高昂的斗志和科学的精神。4月4日，医疗队接管的病区陆续“清零”。北京大学第一医院医疗队在北京大学三支医疗队中，最早实现病区患者“清零”，最后一位出院患者田先生，经过一个多月的精心治疗，病情从危重症转到重症，再转为轻症，进而两次核酸检测均为阴性，接下来只需要康复调理。北京大学人民医院接管的病区共收治101位患者，其中重症47人，危重症26人，年龄最小的18岁，最大的88岁；出院84人，2名患者转入中转病房等待核酸检测转阴，还有部分患者在过渡病房治疗基础疾病。北京医院医疗队共收治患者100人，其中重症患者68人，危重患者17人，治愈95人，患者平均年龄60.85岁，最大年龄92岁。

拥挤的病房终于“清零”，当晚收拾好病房，完成最后的工作，踏上熟悉的大巴车，北京大学人民医院医疗队队员们把手机的摄像头对准了司机黄师傅，“在武汉，您为我们当司机；到北京，我们为您当导游！”护士王卉说，“司机黄师傅、还有朱师傅轮流送队员上下班，他们特别辛苦，我们想尽自己的一份力为他们做点事情。”黄师傅很感动，他的回答，又让医护人员红了眼圈，“你们是来武汉救死扶伤，我很荣幸能为你们服务，这是我的荣耀。”

离开武汉前的最后一个夜晚，北京大学人民医院重症医学科主任安友仲去驻地附近买了几杯奶茶，下单后他在店外等待工作人员加工制作，等他再回到店里时，工作人员告诉他，已经有热心的市民给医疗队员买了单。回忆起这些点滴小事，这个在病房里勇往直前、无所畏惧的铮铮硬汉，眼眶湿了。

昨天清晨，队员们即将启程，前往机场。在北京大学人民医院驻地，曾并肩战斗的武汉同济医院护士，打扮成吉祥物，依依不舍地告别。酒店的工作人员请护士们在防护服上签字留念。附近小区的阳台上，居民自发擎起鲜艳的五星红旗，春风中，国旗高高飘扬。登上飞机前，队员们拿到了一张特别的登机牌，目的地是“美丽故乡”， 登机口在“凯旋门”，出发日期是“抗疫胜利日”。

“我们胜利啦！”昨天下午，抵达北京后，国家援鄂医疗队员代表、北京大学第三医院院长乔杰激动地向大家汇报胜利的消息，“回家的感觉真好！我们期待着能够摘下口罩和你们握手拥抱！”

离开机场，557名医疗队员赶往驻地，进行为期14天的集中休整。在医疗队的休整驻地，北京医院医疗队队员、56岁的护士李兵在欢迎的人群里看到了爱人老齐。老齐举着自制的横幅，上面写着“英雄李兵凯旋归”。老齐挥舞着条幅，喊着：“你们都是英雄！”

是的，他们都是英雄。

幸得有你，欢迎回家！（记者 贾晓宏）