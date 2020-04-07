唯有团结，人类方能战胜病毒

2020年春天，新冠肺炎疫情改写了世界历史。疫情给人类生命安全和身体健康带来巨大威胁，给全球公共卫生安全带来巨大挑战。

病毒是人类共同的敌人。今天的全球疫情防控，已经是一场维护全球公共卫生安全之战、维护人类健康福祉之战、维护世界发展繁荣之战。习近平主席3月26日晚在北京出席二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会时深刻指出：“当前，国际社会最需要的是坚定信心、齐心协力、团结应对，全面加强国际合作，凝聚起战胜疫情强大合力，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。”

在中国疫情最严重的时候，国际社会许多成员给予中国真诚的帮助和支持。79个国家和10个国际组织为中国人民提供了抗疫物资援助；“我们要认识到武汉人民所作出的贡献，世界欠你们的”，这是世界卫生组织赴中国考察专家组外方组长布鲁斯·艾尔沃德的致谢；“山川异域，风月同天”，这是日本援华物资上书写的名句……这些友好的情谊，中国人民铭记而且珍视。

在应对疫情的过程中，中国始终本着公开、透明、负责任的态度，同世卫组织及有关国家和地区保持密切的沟通合作。国际社会已有公论。对中国第一时间识别出病原体并向世界分享病毒基因序列，世卫组织总干事谭德塞明确表示：“这实际上是帮助其他国家尽早预防，避免这一问题变得不可收拾。”

疫情在全球蔓延以来，中国始终秉持人类命运共同体理念，同各国分享防控有益做法，开展药物和疫苗联合研发，并向出现疫情的国家提供力所能及的援助。

目前，中国派出的医疗专家组已经冲到了伊朗、伊拉克、意大利等国的战疫第一线；中国政府已向巴基斯坦、老挝、泰国、伊朗、韩国、日本等国和非盟交付了医疗防护物资援助；向世卫组织提供2000万美元捐款；对意大利、法国、西班牙、塞尔维亚、菲律宾等120个国家提供力所能及的抗疫物资援助；同有关国家和国际组织举行视频会议，分享诊疗和防控经验。不仅中央政府，中国各地政府、企业、民间机构也在积极向有关国家提供捐赠。

“青山一道同云雨，明月何曾是两乡。”这句诗已经不仅仅是中国古人的情感写照，更是“人类命运共同体”理念的当代表达。

病毒没有国界。没有什么比全球公共卫生危机更能印证人类命运相联、休戚与共的客观现实，也没有什么比全球合作抗疫更能凸显构建人类命运共同体的迫切。当疫情肆虐全球，确诊数量惊人增长的时候，全球政治家们桌面上的选择其实已经非常明显——维护好本国民众健康安全就是维护全球公共卫生安全，帮助他国抗击疫情也就是帮助自己缓解压力。

以团结取代分歧，以理性消除偏见，以行动代替犹豫，各国应携手抗疫，共克时艰。唯有如此，世界才能走出疫情的至暗时刻，迎来风雨之后的阳光。

（作者为本报评论员）