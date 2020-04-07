中国，用行动赢得了世界尊重！

收栏寄语

统筹疫情防控和经济社会发展，既是一场大战，也是一场大考！

本报从2月17日起，在头版开设“坚定信心迎‘大考’”专栏，讲述各部门各地区在“大考”中践行初心使命、交出合格答卷的动人故事。一个半月来，共刊发了34篇文章。

文章的话题丰富多彩，涵盖抗疫、民生各个领域；故事的发生地，遍及大江南北、长城内外；故事的主人公，有医护人员、有快递小哥、有口罩厂工人、有你身边的老王……危急时刻，他们挺身而起，铸就了共和国的脊梁，他们如此普通，却又四射光芒！

今天刊发的是本专栏收官之作。殷殷回望，无论你，无论我，无论他，都会记得这个春天发生的一幕幕场景，记得那一个个动人的故事、一张张可爱的脸。

尽管抗疫取得了阶段性重要成效，但我们要走的路还很长……有党中央运筹帷幄，我们笃信，双线作战，最终，咱都能胜！

栏目收官，并不是要说再见。本报会通过新的专栏和文章，继续讲好这场“大考”的后续故事。

这些故事，一定同样感人。邀请您和我们共同关注！

鹦鹉芳洲，晴川杰阁；东湖朝云，汉江夕阳……武汉，再次成为人们心中的英雄之城！

其实，该载入史册的，岂止一个武汉！2020年春天，在这场世界历史上前所未有的疫情阻击战中，14亿中国人民众志成城，挺起了中华民族的铮铮脊梁！

中国，用自己的行动赢得了世界的尊重——

雷厉风行，中国速度！

世卫组织总干事谭德塞感叹：“我一生中从未见过这种动员！”

1月23日，武汉关闭离汉通道。

1月24日，全国各地启动重大突发公共卫生事件一级响应。

1月25日，大年初一。习近平总书记主持中共中央政治局常委会会议，明确“把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓”。

随后不到一天，中国基层每根“毛细血管”都投入了战斗。

“交通要道是疫情防控的第一道防线，必须守好。”初一下午，在宁夏吴忠市利通区党委紧急开会后，区委常委、东塔寺乡党委书记宗立冬就把乡镇所有男干部排了班，带人在高速路口开始24小时轮班值守……

在中国，像东塔寺乡这样的乡镇街道有3万多个。几乎同一时间，全国各地都完成了一次节日“急刹车”，党员干部率先走向岗位，普通群众主动留在家里。

“在应急管理中，速度比完美重要得多。”一位世卫组织专家曾这样总结自己抗击埃博拉病毒的经验教训。

这次“制动”的速度有多重要？病毒传播途径被最大限度切断，疫情扩散风险被最大程度降低。“武汉紧急响应，让中国少感染70万人”——数据来自15家全球顶级研究机构的建模分析，这篇发表在医学预印本平台medRxiv上的论文还估算，疫情扩散到其他城市的时间因此被推迟了2.91天。

坐在家里的人们，很快就通过电视和手机的直播画面，看到了另一种速度：白天，机器轰鸣、人声鼎沸；夜晚，灯光如昼、火花四溅——

火神山！雷神山！

“10天建成火神山医院？”中建三局三公司项目经理方翔从事土木建筑行业多年，接到任务时的第一反应是“这怎么可能！”按照常规流程，3万多平方米建筑量的项目，至少要两年。但面对不断跃升的确诊数字，迅速集结到火神山工地的建设者们明白，时间真的就是生命！

上万名建设者废寝忘食、争分夺秒，中国用17天建成了火神山、雷神山两所医院，给武汉新增2600个床位，用于收治重症病人。

疫情变化快，中国应对举措调整更快。

疫情信息实时播报、新闻发布会每天举行、诊疗和防治方案不断更新、19省对口支援湖北医疗队星夜驰援、方舱医院接连开舱、拉网式排查迅速完成、防护物资不断送来、口罩日产能从不到2000万只迅速增至过亿、全球首款新冠病毒疫苗进入了临床试验……

这是速度的较量。雷厉风行的中国速度战胜了病毒的传播速度。这不仅为中国战胜疫情打下坚实基础，也为全球疫情防控赢得了宝贵时间。

万众一心，中国精神！

法国前总理拉法兰说：“我在中国人民身上看到万众一心、经受考验的能力。”

当樱花绽放的时候，驰援而来、鏖战两月的白衣战士陆续撤离了战场。身后，是已经休舱的方舱医院和日渐恢复活力的武汉城。他们来不及欣赏武汉的美景。这个春天，他们才是最美的风景。

一份《请战书》上，按下了29个鲜红手印。“呼吸内科全体同仁志愿奔赴一线贡献我们的力量。”解放军医护人员的誓言声动长夜——“若有战，召必至，战必胜！”

这是除夕的深夜，解放军3支医疗队450人抵达武汉，成为武汉迎来的第一批援军。白衣执甲逆行出征的历史大幕由此拉开。从1月24日到3月8日，全国有346支医疗队4.26万人抵达武汉和湖北。

“你问我来武汉是不是害怕，我可以肯定地说，来武汉是害怕的。”吉林支援湖北医疗队护士王嘉琪说，“但你要问我是否后悔，我从来不后悔这个决定。”

ICU护士朱海秀是广东省首批支援湖北医疗队23名队员中年龄最小的一位。面对记者的镜头，她不敢向爸妈报平安。“我不想哭，哭花了护目镜没法做事。”泪水在她的眼眶里打转转。

……

“不能让患者寒心，更不能让支援湖北医护人员寒心。”怀着这份初心，武汉市公安局江岸区分局的庞飞成了一名“方舱民警”。分发饭菜，他是服务员；患者有情绪，他是心理辅导员；支援湖北医护人员听不懂方言，他是翻译员。在离病毒最近的地方——疫情不退，警察不退。

“居民在家待久了难免有些牢骚、怨气，甚至晚上12点我的电话都还在响，但我们应该理解，工作还要更加细一些。”武汉东湖新城社区网格员陈玲忙碌了一天，睡前还在想着明天的事情。

“武汉不怂”，志愿者赵洋给自己发起的爱心车队起了一个硬气的名字。这群永不言弃的志愿者，驾着私家车将援助物资送到群众的手里——风雨无阻，使命必达。

……

“我觉得全世界真的欠了武汉人民的情。”世界卫生组织赴中国考察专家组负责人布鲁斯·艾尔沃德动情地说，“我想让武汉人民知道，世界知道你们所做的贡献。”

英雄的城市，英雄的人民！这就是武汉！

更多的中国人，为阻断病毒默默做着贡献：响应政府号召待在家里、必要出门时佩戴口罩、向疫情严重地区进行力所能及的捐助、对给自己测体温的小区保安道一声感谢……他们是普通的人，也是这场疫情防控战争中的战斗员！

“让我最感动的是中国每个人都清楚自己在疫情中的角色。”世卫组织紧急项目技术主管玛丽亚·范·科霍夫说，中国人民能高度理性地用集体行动抗击疫情，保护自己和家人，这尤其令人赞叹。

奔涌向前，中国活力！

诺贝尔经济学奖得主罗伯特·默顿说：“相信经历此次疫情后，中国经济未来发展将变得更加健康。”

春耕将至，农机设备零配件仍有欠缺。陕西汉中的水稻种植大户郑富俊焦虑不已。

不过，没过几天，老郑就在田间用旋耕机松土了。“从中央到地方，对咱农业生产很重视，为春耕开了绿灯。”老郑兴奋地说，“一切都很顺利，今年该是个丰收年！”

不仅是丰收年！还将是全面建成小康社会之年！决战决胜脱贫攻坚之年！

必须统筹疫情防控和经济社会发展工作！2月23日，在一场有史以来规模最大的电视电话会议上，习近平总书记发表重要讲话，作出全面精准的部署。3月29日至4月1日，他来到曾经主政多年的浙江省，就同一主题进行调研，并再次发出了奋力实现今年经济社会发展目标任务的号召。

“危和机总是同生并存的，克服了危即是机。”习近平的话激发着全国人民的斗志。

时不我待，快马加鞭！眼下，神州大地，春耕春管稳步推进；大江南北，复工复产有条不紊。在确保疫情防控到位的同时，中国经济社会秩序正在迅速恢复。一个个难点、堵点被破解——

员工“返程难”？“定制”复工专列开出。家住四川的赵刚昌，坐上专列前往山东济南打工，他连声叫好，“一来节省路费，二来乘坐‘点对点’专列的工人不需要再隔离观察，到站就能上岗，大大节约了时间”。

贫困地区防护用品告急？对口帮扶机制启动。中国发展研究基金会接到贵州省毕节市七星关区打来的求助电话后，马上联系企业，为17个对接县区筹集物资，迅速寄到了当地。

一些地方的农产品滞销？大家一起出手。民营企业一马当先，碧桂园从贫困地区采购农产品，定向捐赠湖北等抗疫一线；京东在平台开展“助农行动”，利用互联网为滞销农产品拓宽销售渠道……

尽管疫情对经济运行带来了冲击和影响，特别是当前境外疫情扩散蔓延及其对世界经济产生不利影响，但是，中国“韧性强，潜力大，回旋余地大”的优势也就此得到充分发挥。

现在，各地企业开足马力、重大项目集中开建、重点行业稳步恢复，在绿起来的耕地上，在忙起来的工厂中，在热闹起来的山村里，中国的活力正在日益奔涌。

中国经济保持开放姿态，让国际社会为之信心一振。

德国知名中国问题专家弗兰克·泽林在德国《每日镜报》网站发表文章称：“中国经济复苏给世界带来希望。”

驰援全球，中国担当！

塞尔维亚总统武契奇眼含着热泪对塞尔维亚人民说：“我们对于在困境中唯一能提供帮助的人期望很高——那就是中国。”

3月15日，中国捐赠的核酸检测试剂运抵贝尔格莱德，这是塞尔维亚收到的第一批来自国外的物资捐赠。

被感动的，还有意大利人民。

3月14日，意大利罗马一座小区的上空响起了《义勇军进行曲》。一位意大利男士在自家阳台用麦克风说道：“虽然我不知道这里有没有中国邻居，但我想由衷感谢这个国家、这个民族。”

两天前，中国政府派遣的专家组抵达罗马，对意大利疫情防控正式展开支援。同机抵达的，还有31吨意方急需的医疗物资，包括ICU病房设备、医疗防护用品和新冠肺炎康复者血浆等。

意大利社会各界为此感到鼓舞。“感谢中方派出医疗专家组。在意大利遭遇新冠疫情的危难时刻，中国是第一个向意大利伸出援手的国家。” 意大利驻欧盟代表毛里奇奥·马萨里说。

驰援！去伊朗、去伊拉克、去西班牙……去世界上那些曾经帮助我们，现在又需要我们帮助的地方！

在疫情防控中积极开展国际合作，是中国始终坚持的方针。

疫情发生不久，中国团队用创纪录的短时间分离出病原体、完成基因测序，主动同世卫组织以及其他国家和地区分享研究成果，加快了国际科研力量对病毒的研究速度。

在国内疫情防控取得阶段性重要成果后，中国又把温暖的援助之手伸向世界。目前，中国政府已向120个国家和4个国际组织提供了物资援助，地方政府、中国企业也纷纷出手。

当疫情在全球蔓延的时候，中国同各国分享防控有益做法，开展药物和疫苗联合研发，建立起新冠肺炎疫情防控网上知识中心，向所有国家开放。

3月26日，G20特别峰会以视频会议形式召开，中国国家主席习近平向各国领导人介绍中国经验、阐述中国主张、提出中国倡议。

在次日与习近平通电话时，美国总统特朗普表示：“我认真聆听了主席先生昨天晚上在二十国集团特别峰会上的讲话，我和各国领导人都赞赏你提出的看法和倡议”。

沙特国王萨勒曼说：“中国的成功向全世界发出了积极信号。”“沙方相信经过共同抗击疫情，沙中友好关系将更加深厚牢固。”