为意大利民众编写防疫指南

近段时间，新冠疫情在全球多国多点暴发。意大利不幸成为疫情“重灾区”，感染率和死亡率节节攀升，部分地区甚至出现了医疗资源挤兑的情况。

疾风知劲草，患难见真情。在意大利受到疫情冲击之际，中方及时施以援手，先后派出三支医疗队携带意方急需的大量医疗物资支援，积极分享成功抗疫的经验和做法。近日，由中南财经政法大学和罗马第一大学共建的中意学院发挥专业优势，针对意大利目前缺乏大众化防疫常识材料的现状，专门编写了一份面向意大利民众的意语防疫知识手册。

这份防疫手册由来自中意学院的团队与武汉协和医院的专家合作完成。手册以中国国家卫健委防控及诊疗指南为基础，总结了武汉一线抗疫医疗工作者的实战经验，从意方现阶段的政策措施及疫情发展的实际出发，用简洁的语言阐释了新冠病毒传播和疫情防控中的一系列常见问题，为意大利各界民众普及了疫情常识，对疫情下日常生活中各类防疫的常见问题提供了直观科学的解答。

防疫手册作为罗马第一大学官方指导手册，经罗马第一大学官网首先发布，获得广泛转载。手册因其简洁、直观的语言和科学合理的指导而深受好评。有意大利民众在网上留言：“谢谢中国的专家，谢谢中国，谢谢你们的用心与帮助。”