在疫情防控斗争中彰显伟大中国精神

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在疫情防控斗争中彰显的伟大中国精神是打赢疫情防控阻击战的强大动力，为抗击疫情坚定必胜信心、凝聚强大合力、注入持续动力。中国人民在疫情防控斗争中续写了中国精神的崭新篇章。面向未来，我们要继续大力弘扬伟大中国精神，以“踏平坎坷成大道，斗罢艰险又出发”的姿态，向着实现中华民族伟大复兴的奋斗目标勠力前行。

精神的力量是无穷的。习近平总书记指出：“这次疫情发生后，我们怎么应对、应对效果如何，国际社会高度关注。中国人民在疫情防控中展现的中国力量、中国精神、中国效率，展现的负责任大国形象，得到国际社会高度赞誉。”伟大的中国精神在疫情防控斗争中得到充分彰显，也在这次疫情大战大考中熔铸得更为熠熠生辉。中国精神向国际社会昭示，中国必将最终打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，也必将信心百倍地在实现中华民族伟大复兴的新征程上勇毅前行。

伟大的中国精神是打赢疫情防控阻击战的强大动力

与新冠肺炎疫情的斗争，既是物质力量的较量，更是精神力量的比拼。在历史磨难中千锤百炼铸就的中国精神，与病魔短兵相接，必然放射出穿透疫情阴霾的“高光”。在伟大中国精神的激励下，中国人民进行了艰苦卓绝的努力。当前，全国疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势不断巩固和拓展，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效，夺取疫情防控和实现今年经济社会发展目标双胜利的前景愈加光明。

中国精神为抗疫坚定必胜信心。信心比黄金更宝贵。在严峻复杂的疫情面前，唯有坚定必胜信心，才能挺起脊梁、迎难而上、赢得胜利。中华民族在发展进程中曾经遇到过这样那样的矛盾和问题、困难和风险，但总是心怀希望、不懈奋斗，激流勇进、度尽劫难，最终战胜千难万险，同时也锻造了敢于压倒一切困难而不被任何困难所压倒的民族英雄气概和自强品格。来势汹汹的新冠肺炎疫情，吓不倒英雄的中国人民，反而激起中国人民昂扬的斗志。以习近平同志为核心的党中央果断决策、指挥若定，领导中国人民谱写了感天动地、荡气回肠的抗疫壮歌。在中国精神的鼓舞下，全党全军全国各族人民坚定必胜信心，振奋起敢于斗争、敢于胜利的精气神，调动起一切积极因素，汇聚起强大的抗疫正能量。

中国精神为抗疫凝聚强大合力。精神无形，却往往能对各方面力量产生重要影响。人同心，则力同向；力同向，则战必胜。自古以来，中国人民的精神世界中就存在着万众一心的特质和禀赋。那种共同的对民族命运的拳拳之心、对国家富强的殷殷之望，熔铸成团结奋斗的精神纽带，把亿万中国人民紧紧地维系在一起，融汇成同心同向、无坚不摧的强大合力。在新冠肺炎疫情防控斗争中，中国精神把中华儿女的心汇成最大同心圆，把中国人民的力集成最大向心力，犹如千里奔涌、万壑归流的伟力竞相迸发，推动抗疫形势不断向上向好。

中国精神为抗疫注入持续动力。历史表明，应对重大挑战、抵御重大风险、克服重大阻力、解决重大矛盾，往往是一场精神耐力的比拼。具有奋斗不息、抗争不止的强大精神，才能成为最终的胜者和强者。“人比山高、脚比路长”的信念，诠释了中华民族不屈不挠、顽强奋进的坚韧品格；夸父逐日、精卫填海、愚公移山等古代神话，反映了中华民族的执着精神；“慎始而敬终，终以不困”“慎终如始，则无败事”等箴言警句，见证了中华民族的强大定力。正因为有这样的坚韧品格、执着精神和强大定力，中华民族才能创造源远流长、生生不息的中华文明，使民族的生命活力不断臻于更高境界。在防控新冠肺炎疫情斗争中，中华民族的这种精神表现得淋漓尽致，全国上下始终保持如履薄冰的谨慎，不麻痹、不厌战、不松劲，必将一步一步走向最后的彻底胜利。

中国人民在疫情防控中展现的中国精神具有鲜明时代特质

伟大精神在波澜壮阔的历史中铸就，又在新的时代获得新的精神资源、沐浴新的胜利荣光。中国人民在疫情防控斗争中书写着气壮山河的不朽史诗、续写着中国精神的崭新篇章。习近平总书记对疫情防控斗争中广大医务工作者救死扶伤、医者仁心的崇高精神，广大科技工作者拼搏奉献的优良作风、严谨求实的专业精神，中华民族同舟共济、守望相助的家国情怀，武汉人民不怕牺牲、勇于担当、顾全大局、甘于奉献的精神等，都作了全面深刻的揭示。这些重要论述，为我们深刻认识中国精神在疫情防控中表现出的一些重要特质提供了基本依据。

不怕牺牲、顾全大局。我国疫情防控斗争的重中之重是打赢湖北保卫战、武汉保卫战。武汉胜则湖北胜，湖北胜则全国胜。武汉人民识大体、顾大局，不畏艰险、顽强不屈，自觉服从疫情防控大局需要，主动投身疫情防控斗争，作出了重大贡献。武汉不愧为英雄的城市，武汉人民不愧为英雄的人民。中国既对本国人民生命安全和身体健康负责，也对全球公共卫生事业尽责，采取最全面、最严格、最彻底的防控举措，付出了最大的努力、巨大的牺牲，内防扩散、外防输出，用中国速度为世界防疫争取宝贵时间。随着一些国家疫情日益严重，中国及时向有关国家提供各种帮助，共享防疫经验。

勇当先锋、敢打头阵。疫情如火，号令如山，行动如风。党中央一声令下，各条战线动如闪电、迅如风雷。许多医务工作者闻令而动，终止春节休假，主动请战，全国各地医疗队源源不断驰援湖北，医疗战线数以万计的医务工作者火速集结，奔赴抗疫一线。党员、干部挺身而出，一支支“党员突击队”、一个个“党员先锋岗”挺立在疫情防控第一线，一名名党员、干部冲锋在前，哪里最危急就冲向哪里，哪里最艰苦就坚守在哪里，哪里最需要就战斗在哪里，让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬……正因为有这么多冲锋陷阵的先锋，才有力遏制住了疫情蔓延势头，有效扭转了战局。

主动担当、拼搏奉献。危急时刻显初心本色，大事难事看使命担当。在疫情十万火急的关键时刻，担负抗疫任务的各条战线敢于啃最硬的骨头、挑最重的担子，成为不负初心、不辱使命的“劲草”“真金”，成为党和人民最放心的力量。他们的责任担当，是关键时刻冲得上去、危难关头豁得出来的硬核担当，是用生命挽救生命、用生命履行使命的大义担当。在最危险的地方，医疗队加大收治重症患者力度，医护人员奋战在一线，舍生忘死救治危重患者；科技工作者尽锐出战，产学研紧密配合，争分夺秒推进药物研发、抗体制备、疫苗研究、病毒溯源等工作；广大公安民警、疾控工作人员、社区工作人员等坚守岗位、日夜值守，广大新闻工作者不畏艰险、深入一线，广大志愿者等真诚奉献、不辞辛劳……各条战线各个岗位的人们，都以守土有责、守土担责、守土尽责的高度责任意识，履职尽责，拼搏奉献。

同舟共济、守望相助。同舟共济、守望相助是中华民族自古以来的优良传统和文化基因。在疫情防控斗争中，党中央、国务院统筹安排19个省份对口支援湖北省除武汉市外的16个市州及县级市。全国各省份从大局出发全力支援湖北、支援武汉，为国家分忧、为人民解难，形成同心协力、共克时艰的抗疫局面。医疗战线超强阵容的“国家队”“地方队”驰援荆楚，火神山医院、雷神山医院克服重重困难高速建成并迅即投入使用，无数防控物资日夜兼程向武汉聚集，彰显了一方有难、八方支援的大爱精神和手足情谊。全国各族人民群策群力，社会各界慷慨解囊、捐款捐物，公益组织和志愿团体积极行动、竭尽所能。基层社区、家家户户严防严控、精诚合作，每一个社会网格都融入到联防联控、群防群控的大系统中，展示着团结互助的社会风尚。

从抗疫斗争中汲取实现中华民族伟大复兴的强大精神力量

恩格斯指出：“没有哪一次巨大的历史灾难不是以历史的进步为补偿的。”这种历史的进步，既得益于在抗击灾难中积累的经验与智慧，也得益于在抗击灾难中积聚形成的强大精神力量。当前，全国本土疫情传播基本阻断，我们要在坚持“外防输入、内防反弹”、维护好来之不易防控成果的基础上，继续大力弘扬伟大中国精神，夺取疫情防控和实现今年经济社会发展目标双胜利，以“踏平坎坷成大道，斗罢艰险又出发”的姿态向着实现中华民族伟大复兴的奋斗目标勠力前行。

坚持在党的领导下凝聚中国精神。党的领导是夺取疫情防控斗争胜利的根本保证，也是中国精神发扬光大的关键所在。在疫情防控斗争中，党中央统一领导、统一指挥，神州大地形成统一号令，全党全军全国各族人民团结一心、众志成城。我们要进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，提振中国精神，展现新时代新气象，把党的政治优势、组织优势、密切联系群众优势转化为弘扬中国精神的特有优势。

坚持在伟大斗争中激发中国精神。“河出潼关，因有太华抵抗而水力益增其奔猛；风回三峡，因有巫山为隔而风力益增其怒号。”与重大风险挑战的斗争，往往能最大限度激发精神潜能，成就力挽狂澜的奇迹。中华民族伟大复兴的历程，必然贯穿着伟大斗争。我们越是走近世界舞台的中央，面临的阻力和压力就越大，就越需要发扬有利于进行伟大斗争的中国精神。面对新形势新挑战，我们要大力发扬中国精神特别是斗争精神，既敢于斗争，又善于斗争。坚持在重大斗争中磨砺意志品质，做敢于斗争、善于斗争的战士，在大是大非面前敢于亮剑，在矛盾冲突面前敢于迎难而上，在危机困难面前敢于挺身而出，在歪风邪气面前敢于坚决斗争，推动“中华号”巨轮行稳致远。

坚持在铁肩担当中彰显中国精神。精神的强大威力，从来都是在实践担当中发挥出来的。在疫情防控斗争中，正因为有全党全军全国各族人民的英勇担当，有无数平凡人的非凡担当，才有了中国精神的夺目风采，才有了抗击疫情的卓有成效。回望中国近代以来的历史，民族复兴的每一个关键节点都是靠一个个铁肩膀担起来、顶上去的。前瞻未来，要跑好民族复兴接力赛中我们这一棒，同样要以铁肩担当弘扬伟大中国精神。

（执笔：刘光明 刘 铭）

《 人民日报 》（ 2020年04月07日 13 版）