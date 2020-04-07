平凡劳动者的不平凡作为

全社会众志成城、守望相助、各司其职，团结成为战胜疫情的命运共同体。疫情当前，全世界见证了中国人民坚韧的意志力和非凡的凝聚力

不论是疫情防控还是经济发展，每一个非凡成就，都是由点滴平凡累积而成；国家的繁荣强大，总是要建立在广大劳动者只争朝夕的奋斗之上

“骑行的勇者，春天的暖流”。一段时间来，外卖小哥、快递小哥成为媒体争相报道的平凡英雄，外卖骑手还被请上了国务院新闻办记者见面会分享武汉抗疫故事。

当疫情突袭而来，经济社会生活不少方面一度按下“暂停键”，工厂延迟复工复产，学校推迟开学，居民进行自我隔离，实现了病毒传播链的有效阻断。然而，生活少不了柴米油盐，生病少不了开方抓药，老百姓足不出户，基本生活需求怎么保障？除了社区工作者，外卖小哥和快递小哥也承担着物资供应运送传递的重任。他们冒着被感染的风险穿梭大街小巷运送蔬菜、药品、餐饭，给人民群众送去的不仅是生活必需，更有人间温暖。他们多跑腿，许多家庭就可以少出门，也就减少了交叉感染的可能，为疫情防控大局做出了贡献。

阻击疫情的前线是战场，提供保障的后方同样是战场。在维护社会基本运转的链条上，在疫情防控阻击战的防线上，像外卖小哥、快递小哥一样扮演着重要角色的群体，还有许许多多。除了在第一线冲锋陷阵的医务人员、防控人员，保洁员、供电员、志愿者、环卫工、出租车司机等群体都在承担重任、默默付出。守护疫情防控大局、维持社会基本运转，他们功不可没。正如一句网络流行语所说，“没有天生的英雄，有的不过是挺身而出的普通人”。这些基层劳动者的奋力担当，是中国战疫经验的重要组成。

在疫情防控中，中国之所以能取得阶段性重要成效，联防联控、群防群控防控体系发挥了至关重要的作用。不管是居家隔离的公众、火线冲锋的医生，还是加班加点的工厂工人、昼夜驰骋的物流司机、奋战不止的志愿者群体，都在为阻遏疫情尽自己一份力。不管是跨行业造口罩的国企、踊跃捐款捐物的民企，还是不遗余力调配慈善力量的各类公益组织，都在竭诚履行社会责任。人心齐，泰山移。全社会众志成城、守望相助、各司其职，团结成为战胜疫情的命运共同体。疫情当前，全世界见证了中国人民坚韧的意志力和非凡的凝聚力。

打赢疫情防控阻击战，经济基础、产业基础是重要因素。无论是互联网送餐服务的坚持不懈，还是邮政快递业的风雨无阻，靠的不仅是个体担当、企业情怀，更包括产业支撑、国家推动所形成的发展合力。正如一些媒体在关注外卖小哥群体时所说，基于人工智能的物流网络展现出惊人的效率，避免发生灾难性的物资短缺。疫情期间，口罩、防护服等紧缺物资之所以快速实现充分供应，居家消费引领的“宅经济”之所以迅速崛起，中国经济产业体系完整、发展韧性足、回旋余地大是根本保障，中国人民勤劳智慧、务实拼搏、开拓创新的民族性格是内在动因。这些也正是中国经受住疫情考验的底气和信心所在。

不论是疫情防控还是经济发展，每一个非凡成就，都是由点滴平凡累积而成；国家的繁荣强大，总是建立在广大劳动者只争朝夕的奋斗之上。展望未来征程，有机遇更有挑战，一起拼搏、一起奋斗，我们就能拥有更加美好的生活，伟大祖国就能风雨无阻、高歌行进。

《 人民日报 》（ 2020年04月07日 09 版）