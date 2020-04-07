防控一线的临时“联合党支部”

3月17日下午，沪宁高速苏州新区出口疫情防控点，检测点临时党支部书记、苏州市交通运输局运政稽查支队一大队大队长朱斌和工作人员对一辆安徽籍17座客车进行检查时，发现该车包括驾驶员在内共乘坐16人，没有设置隔离区。执法人员依法对该车采取了行政强制措施，并对车上乘客进行体温检测和核验绿码，并根据规定予以妥善处理。

“外防输入、内防扩散”，一个个查控点上，来自交通、公安交管、高速公路营运管理、卫健、城管等不同部门的人员同时开展疫情查控工作。如何把几个部门的力量协调整合起来，提高查控效率和便民程度？江苏省交通运输厅党组发出倡议，由各设区市组织部门或交通主管部门党组织牵头，组织查控点的交通部门党员联合其他部门的党员共同组成临时联合党支部，推动查控力量整合和协调运行。

沪宁高速苏州新区出口是苏州境内以及沪宁高速沿线日均通行车流量最大的高速公路卡口，日通行超万辆次，查控压力大、责任重。经过苏州市区两级交通管控组协调，由苏州市交通运输局、公安、城管、卫健等部门分别派驻工作人员，共同组成近百人专项工作组。

防控压力大、任务重，工作组如何实现高效运作？关键时刻要充分发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。1月30日，在疫情查控点，工作组12名党员火速成立临时党支部。临时党支部成立后，通过制定实施岗前会制度、整队签到制度等，实现人员统一调度，各点位实时联系，放权现场班组长，各项工作井然有序，忙而不乱。据介绍，自1月26日以来，临时联合党支部成员已在沪宁高速苏州新区出口执勤2个多月，累计检查车辆近17万辆次、检测人员40余万人次。

“G2泰州收费站车流量最大，交通环境复杂，我们交通公安再琢磨琢磨，拿出一个最科学规范的管控流程”“我们卫生部门负责做好所有人员的防控知识培训”“我们路政千方百计保证防护用具，再补充补充一线疫控人员所需用品吧”……日前，在G2京沪高速泰州出口边的一个厢式板房里，泰州收费站疫情防控点临时联合党支部碰头会上，正总结上一班次工作情况、党员履职情况，梳理工作中存在的薄弱环节，协调解决问题，督查任务落实，作出当日工作安排。

“建起一个临时联合党支部，发挥战斗堡垒作用，就是建起一个临时指挥中心、信息交流中心、工作会商中心、查控流程优化中心。”省交通运输厅党组书记、厅长陆永泉说，在防控前沿成立临时联合党支部，是一个有益探索。截至目前，全省交通系统一线共投入党员17476人，组建临时联合党支部258个。

《 人民日报 》（ 2020年04月07日 19 版）