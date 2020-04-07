在大战大考中磨砺干部

当下，经过全国上下和广大人民群众艰苦努力，疫情防控取得阶段性重要成效，经济社会秩序加快恢复。然而，新的挑战接踵而至，境外疫情呈加速扩散蔓延态势，我国疫情输入压力持续加大，经济发展特别是产业链恢复面临新的挑战。

这场战疫，是对国家治理体系和治理能力的一次大考，也是对干部能力水平的检验。

有一批优秀党员干部，面对困难，挺身而出，攻坚克难。这其中有不少人因战疫中的优秀表现而被大胆提拔使用，这既是组织和群众的认可与鼓励，也体现出对干部治理能力和专业能力高标准要求的用人导向。

与此同时，也有少数干部因失职失责被处分或调整。山东省任城监狱疫情发生后，省司法厅和监狱系统多名领导干部被免职；云南大理市因违法扣押征用防疫口罩，相关领导干部被查处和问责……情况弄不清、工作没思路，突如其来的重大疫情超出了平常的工作范畴，一些领导干部应对复杂局面的本领恐慌便暴露出来。

关键时刻暴露的问题，根子却在日常。有的领导干部习惯了开会念材料、读稿子，总认为套用过去的做法“更保险”，创新意识不足；有的不注重调查研究，对基层情况不了解，对分管领域不熟悉，对工作中潜在的风险点把握不足；有的缺乏问题意识，不注重研究问题、发现问题，问题来了就躲着走绕着走，导致问题越拖越大。

当前，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，对各级党员干部提出了双重挑战。一方面，必须继续抓紧抓实抓细疫情防控各项重点工作，要因应国内外疫情防控新形势，及时完善疫情防控策略和应对举措，把重点放在“外防输入、内防反弹”上来；另一方面，需要积极有序推进企事业单位复工复产，力争把疫情造成的损失降到最低限度。

双重挑战，双重压力。这就要求党员干部尤其是领导干部扛起责任、经受考验，以更严作风、更实举措把党中央决策部署落实落地；同时，加强学习，提升本领，磨砺责任担当之勇、科学防控之智、统筹兼顾之谋、组织实施之能，做到守土有责、守土有方，在大战中践行初心使命，在大考中交出合格答卷。

《 人民日报 》（ 2020年04月07日 19 版）