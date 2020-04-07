我国是一个有着14亿人口的大国，防范化解重大疫情和重大突发公共卫生风险，始终是我们须臾不可放松的大事。习近平总书记指出，“要把生物安全作为国家总体安全的重要组成部分，坚持平时和战时结合、预防和应急结合、科研和救治防控结合，加强疫病防控和公共卫生科研攻关体系和能力建设。”习近平总书记站在保护人民健康、保障国家安全、维护国家长治久安的高度，提出把生物安全纳入国家安全体系，深化了我们对国家安全的认识。生物安全涉及公共卫生安全、农业生物安全、生物资源安全、资源环境安全、防御生物恐怖袭击等多个领域。提高国家生物安全治理能力，有力维护生物安全，需要在加强科技保障和制度保障方面积极努力。

加强生物技术研发应用。习近平总书记指出，“生命安全和生物安全领域的重大科技成果也是国之重器”。当前，生物技术正在加速发展，呈现出科技有突破、市场有需求、产业有基础、政府有行动、国际有共识的生物技术发展格局。我们应顺应这一趋势，借鉴国际经验，加大在生物技术和生物安全等研究领域的投入，设立生物安全核心技术专项，打造新的“国之重器”，为维护生命安全、生物安全提供技术支撑与保障。当前，面对新冠肺炎疫情给人民生命安全和身体健康带来的巨大威胁，需要以科研“加速度”提高疫情防控胜利的“加速度”，尽快研制出安全有效的疫苗、药物，全力满足抗击疫情需要。坚持在疫情可溯、可诊、可防、可治、可控方面合力攻关，通过打赢这场硬仗，掌握更多具有自主知识产权的核心科技，拿出更多硬核产品，为维护人民生命安全和身体健康、维护国家战略安全提供坚实科技保障。

完善科技创新体制机制。党的十九届四中全会《决定》将完善科技创新体制机制作为推进国家治理体系和治理能力现代化的重要组成部分。我们要在新冠肺炎疫情防控这场大考中，不断完善科技创新体制机制，实现生命安全、生物安全领域关键核心技术和重大科技成果的突破，提高应对突发重大公共卫生事件、防范化解生物安全风险的能力和水平。完善关键核心技术攻关的新型举国体制，加快推进人口健康、生物安全等领域科研力量布局，整合生命科学、生物技术、医药卫生、医疗设备等领域的国家重点科研体系。加快建设我国生物安全风险防控体系，提高体系化防控能力和水平。加强战略谋划和前瞻布局，完善疫情防控预警预测机制，及时有效捕获信息，及时采取应对举措。研究建立疫情蔓延进入紧急状态后的科研攻关等方面指挥、行动、保障体系，平时准备好应急行动指南，紧急情况下迅速启动。坚持平时和战时结合，健全优化重大疫情救治体系，建立健全分级、分层、分流的救治机制，支持一线临床技术创新，及时推广有效救治方案。

强化生物安全法治保障。生物安全问题已经成为全世界、全人类面临的重大生存和发展威胁之一。应从保护人民健康、保障总体国家安全、维护国家长治久安的高度，把生物安全纳入国家安全体系，系统规划国家生物安全风险防控和治理体系建设，特别是要强化生物安全法治保障，全面提高国家生物安全治理能力。当前，应全面加强和完善公共卫生领域相关法律法规建设，认真评估传染病防治法、野生动物保护法等法律法规的修改完善；尽快推动出台生物安全法，加快构建国家生物安全法律法规体系、制度保障体系。

（作者单位分别为中共福建省委党校、福建农林大学）

《 人民日报 》（ 2020年04月07日 13 版）