戴胜伟（左）在工作中。

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3月31日是内蒙古援汉医疗队光荣凯旋的日子，在武汉市硚口区汉江湾体育公园送行仪式现场，内蒙古医疗队领队张析哲哽咽了：“今天在送行的队伍中，少了那个熟悉的身影。此刻，我们都怀念戴胜伟同志。”听到这儿，在场的硚口医疗队员和志愿者全都红了眼圈，全体与会人员一起为戴胜伟默哀、致敬。

戴胜伟是武汉市第十七中学副校长，今年2月主动请缨加入援汉医疗队志愿服务团队，驻守江汉北路如家酒店接待内蒙古援汉医疗队，全程服务医疗队衣食住行。3月30日下午3时许，戴胜伟不幸在工作岗位上突发疾病牺牲，年仅51岁。

2月18日戴胜伟进驻宾馆时，妻子在日志里写道：“他是我们家的顶梁柱，我真心不想让他去，可太多的人都在为武汉好起来而付出着，我们也要尽力……他不让我送，我只有在窗户那里望着他远去，愿所有人一切安好，等你回来。”考虑到戴胜伟年龄偏大且身体状况不太好，接到他的“请战”申请，组织曾提醒他慎重决定，他说：“我是党员干部，又一直分管后勤服务，这个工作还是我合适些。”上级最终同意了。

2月初的武汉，无论是物资还是人员都很紧缺，为了将60余人的内蒙古医疗队后勤保障做好，戴胜伟事无巨细，集宾馆前台、服务员、保洁员、交通调度员、搬运工于一身，全天候贴身服务。

每天清晨6时，他就在宾馆门口等着，生怕早餐来晚了耽误医生们上班。当热腾腾的早餐在取餐台上摆放整齐后，他就在走廊上中气十足地吆喝：“同志们，早餐到啦！”这句话就像闹钟一般，每天准时在楼梯口响起。回忆至此，医疗队员萨仁托娅忍不住哽咽起来。

为保证医院24小时救治，医护人员分班轮换，除了早上按时发车的大客车，其他时间都要戴胜伟来调配志愿服务车辆。宾馆只有3台志愿服务小车，要保证医护人员随来随走，并不是一件简单的事情，他的手机如服务热线一般24小时开机，微信群里的动态不停，尽管需求各不相同，但是戴胜伟总能安排得井井有条。

为做好卫生，宾馆安排每天早上、下午各进行一次消毒清洁作业。宾馆服务人手不够，戴胜伟就和其他志愿者一起干。喷洒、拖扫，每级台阶、每个角落都认真清理。尽管每天忙得大汗淋漓，但在消毒清洁完毕后，他绝不会忘记给医护人员添加回宾馆要使用的酒精消毒液，及时更换鞋底消毒水。

每天中午等医护人员全部就餐完毕后，他才吃饭，这时往往都已午后1点钟。午饭时，戴胜伟经常是一边扒着饭菜，一边盯着微信群动态。医护人员什么时间要用车，哪些人几点下班要回来，他要确保无缝衔接、即来即走。有时车实在安排不过来了，在等车的空隙，他会跟队员们热情地拉拉家常，讲讲武汉的民俗、趣事，叮嘱队员们注意休息、保重身体。听说戴胜伟的女儿是一名“90后”，时间长了，许多“90后”医护人员都亲切地称他为“戴阿爸”“武汉爸爸”。

3月31日，内蒙古医疗队将踏上凯旋之路。3月30日下午3时许，当戴胜伟正在筹备欢送工作事宜时，突发疾病经抢救无效，不幸牺牲在抗疫一线战斗岗位上。

惊闻噩耗，内蒙古医疗队的队员们泣不成声。临行前，他们写下这样的文字，来怀念这位好战友：“泪水模糊了我们的双眼。您用日夜付出换来了内蒙古医疗队全体队员由衷的尊敬，您用心血谱写后勤服务工作的赞歌。您故去了吗？不，您依然在我们中间。”

《 人民日报 》（ 2020年04月07日 04 版）