热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

清明假期生产安全事故起数下降80.2%

火灾起数下降83%

2020年04月07日08:32 来源：人民网－人民日报

人民网北京4月6日电  （记者丁怡婷）记者从应急管理部获悉：截至6日20时，清明假期全国安全形势总体平稳，未发生重特大生产安全事故和自然灾害。与去年同期相比，接报生产安全事故起数和死亡人数分别下降80.2%和67.7%，火灾起数下降83%。

假期期间，应急管理部狠抓风险防控，结合近期森林火灾集中和清明祭扫增多等特点，提前向北京、河北等地发布高森林火险预警，密切关注南方强降雨过程。前期已派出的4个部工作组继续在四川、黑龙江、福建、湖北开展灭火、事故处置调查、督导等工作。同时，应急管理部会同国家林草局向9个省（区、市）派出6个督查组，开展全国野外火源专项治理行动，督促各地强化清明祭扫用火管理，及时发现并督促整改存在的隐患。

此外，全国应急管理系统强化值班值守，时刻保持应急状态。据统计，全国消防救援队伍共出动车辆1.2万余辆次、指战员6.1万余人次，参加灭火和抢险救援5426起，营救遇险被困群众423人、疏散群众1162人，共设置临时执勤点2190个。森林消防队伍共出动1260人参与扑救森林草原火灾，3179人在重点火险区靠前驻防。

《 人民日报 》（ 2020年04月07日 04 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn