“胜日寻芳泗水滨，无边光景一时新。”姹紫嫣红开遍，春天的大自然总是令人向往。一段时间来，无论是在公众的网络社交圈中，还是在新闻发布会、媒体报道稿件中，春天都是高频词。疫情防控期间，久居家中自我隔离，许多人都产生了一种亲近自然、拥抱自然的冲动。春天带给人们的讯息，不仅是时间节令，更有胜利信心和健康希望。

不管是获取呼吸饮食，还是寄托平安祥和的希冀、实现美好生活的夙愿，大自然都是人的生存之本。从“人法地，地法天，天法道，道法自然”的哲学思想，到“劝君莫打三春鸟，儿在巢中望母归”的人文理念，再到“竭泽而渔，岂不获得？而明年无鱼；焚薮而田，岂不获得？而明年无兽”的朴素自然观，泱泱5000年中华文明充盈着尊重自然、顺应自然的智慧。朝着生态文明的现代化中国迈进，是全面建成小康社会的应有之义。习近平总书记指出，“人与自然是生命共同体”。将人与自然的关系提升到“生命共同体”的高度，丰富了生态文明哲学观、认识论，为我们推动绿色发展、建设人与自然和谐共生的现代化提供了重要遵循。

生态文明源于对发展的反思，也是对发展的提升。自然保护不是困守青山的“缘木求鱼”，经济发展也不是掠夺自然的“竭泽而渔”，统筹好二者关系，既是生态文明建设的重任所在，也是实现民生改善、人民健康的重要内容。“环境就是民生，青山就是美丽，蓝天也是幸福。”青山绿水、碧海蓝天是社会发展的本钱，是最普惠的民生福祉。无论怎么定义美好生活，良好生态必然内涵其中。

好的自然环境无论对于疾病防控还是公众身心健康，都有极大的正向作用。人们在疫情防控的同时，进一步加深了对“人与自然和谐共生”的认知。清新的空气、洁净的水源、充足的阳光，是阻断病毒传播的无形屏障；科学的理念、自信的心态以及健康的生活习惯，是战胜疫情的制胜法宝。“一松一竹真朋友，山鸟山花好兄弟。”唯有用心守护健康的自然，才能收获大自然带给人类的健康馈赠。

人类发展史就是一部文明进步史，也是一部人与自然的关系史。无数案例都说明，人类只有遵循自然规律才能有效防止在开发利用自然上走弯路，人类对大自然的伤害最终会伤及人类自身，这是无法抗拒的规律。在自然环境保护的问题上，我们必须算大账、算长远账、算全局账，决不能因小失大、寅吃卯粮、急功近利。

健康中国的持久动能，离不开健康自然的源头活水。保护环境、守护生态，我们每个人都要当好建设者，才能成为良好生态的受益者。推动形成全民关爱自然、关注健康的积极态势，我们必能早日实现美丽中国、健康中国的愿景。

《 人民日报 》（ 2020年04月07日 04 版）