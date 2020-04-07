沿海港口显示活力韧性

记者近日实地探访部分沿海港口，但见巨轮往来，桥吊作业繁忙，集装箱卡车穿梭不息。

疫情防控不松劲，复工复产加速度。不断变化的数字，显示出沿海港口的发展活力与韧性：天津港打破我国港口单船接卸冷箱货物纪录，山东青岛港多次创下昼夜海铁联运操作箱量突破1000车高产纪录，宁波舟山港一季度货物吞吐量预计与去年持平，上海洋山港船舶流量基本恢复正常水平。

作为世界港口大国，我国港口货物吞吐量和集装箱吞吐量连续多年居世界首位。随着国内疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复，海上物流通道正恢复强劲脉动，助力企业复工复产，全力保障国际产业链供应链稳定。

天津港

扩容改造，进口冷藏集装箱位居全国前列

午夜时分，一声汽笛长鸣，装载着3323标箱进口冷藏箱的“地中海布鲁内拉”集装箱货轮靠泊天津港码头。天津港3月22日晚间开始的这次接卸，创下了我国港口单船接卸冷箱货物的新纪录。

天津港股份有限公司业务部副总经理孟庆柱告诉记者，受新冠肺炎疫情影响，我国主要港口进口冷藏集装箱一度滞留拥堵。天津港投入1300余万元完成冷藏箱堆场扩容改造，同时充分利用后方堆场冷箱仓储能力，港口整体通过能力提升80%。今年前两个月，天津港进口冷藏集装箱4.3万标准箱，位居全国港口前列。

地处渤海湾西端的天津港，是京津冀和“三北”腹地的海上门户。天津港集团副总裁刘庆顺表示，疫情期间，天津港集团始终保持产能优先于需求，目前复工复产率达100%，全力当好产业链复工复产的枢纽。

面向津冀复工复产企业，天津港自2月25日起开通免费“海上穿梭巴士”“天天班”服务。2月底前，对每航次前200个舱位的支线运费予以全免，对在天津港发生的港口作业包干费、库场使用费予以全免；从3月1日至6月30日，免收进出口货物港口建设费，并将货物港务费、港口设施保安费等定价收费标准降低20%。

3月19日，“天津—胡志明”集装箱班轮新航线开通，这是天津港今年开辟的首条“21世纪海上丝绸之路”新航线。“此举有效助力我们复工复产，今后企业能节省2天的全程运输时间，减少5%的物流综合成本。”天津银龙集团外贸部副部长时金表示。

3月27日，天津港集团再推三大类8项举措，包括降低企业物流成本、提升冷藏箱堆存能力、创新服务进出口企业等方面。至今年底，对环渤海内支线承运的集装箱免收港口作业包干费和库场使用费。

山东青岛港

科技助力，自动化码头箱量同比增6.5%

现场空无一人，但见装备穿梭，从集装箱抓取到装卸，生产作业行云流水……截至3月26日，山东青岛港全自动化集装箱码头箱量同比增长6.5%。

抓好疫情防控的同时，青岛港提前布局，全方位深度融合大数据、云计算、物联网等新一代信息技术，着力释放“智慧港口”红利。

往日熙熙攘攘的客服中心大厅，如今看似冷清，但业务员们都在忙碌。“通过‘云港通’等线上平台承接业务，客户足不出户就能办妥。”客服中心经理黄克峰说。

新冠肺炎疫情发生后，青岛港迅速暂停面对面业务，依托“云港通”等业务平台推行线上沟通、网上办理，既减少了人员聚集交叉感染风险，又促进低成本、便利化、高效率服务。截至3月26日，客户通过“云港通”与微信公众号等线上平台办理缴费等业务12400多笔，占总体业务办理量八成以上，同比上升288%。

疫情期间，青岛港还主动对接市场，通过密集的内陆港网络开展用户需求调查，制定落实15项措施帮助客户解决最紧迫的问题。2月以来，青岛港海铁联运中心完成海铁联运箱量13.8万标准箱，同比增长31.2%，多次创下昼夜海铁联运操作箱量突破1000车的高产纪录。

青岛港共有外贸航线143条，3月以来已全面恢复。“在海关等单位支持下，我们开辟绿色通道，确保货物通关‘零延时’，通关时间同比压缩20%以上。今年春节以来，累计兑现承诺保班集装箱船舶1000多艘次，精品航线直靠率90%以上，船期保障率90%以上，中转箱对接率100%。”青岛港集团董事长贾福宁说。

宁波舟山港

创新模式，一季度货物吞吐量预计与去年持平

宁波舟山港穿山港区集装箱码头，巨型桥吊林立，现场作业忙碌而有序，集装箱卡车进出闸口活跃度已达以往正常水平。目前，单日船舶靠泊艘次已恢复至去年同期水平。

疫情发生后，宁波舟山港对14天内挂靠过疫情重点国家港口、船员14天内有疫情重点国家经停史等情况的船舶给予重点关注，避免港口方人员与船方接触，严防境外疫情输入风险。同时，港区坚持不停工、不停产，加快发展海铁、海河、江海等多式联运业务。

宁波舟山港铁路北仑港站，在浙江省海港集团、宁波舟山港集团全面复工复产后的2月21日至3月21日期间，累计完成海铁联运作业量71838标准箱，同比增长28.4%，日作业量创历史新高。

针对物流保障问题，宁波成立专班，着力破解集装箱卡车短缺瓶颈，推动港区堆场加快开工。截至3月20日，宁波共有1600多家集装箱卡车企业复工，实际返岗司机1.8万人，复工率96%以上。目前，港区堆存逐渐恢复常态，重箱积压基本缓解，可用空箱充足。

3月19日起，宁波舟山港全面实施船边直提和抵港直装作业模式，进口货物卸船后直接由运输车辆从船边提离，出口货物进港后直接被运送到船边，从进卡口到装船耗时不到1小时，助力外贸企业“抢时间”。

今年前3个月，宁波舟山港预计完成货物吞吐量2.52亿吨，为去年同期的99%以上；预计完成集装箱吞吐量616万标准箱，为去年同期的92%。

上海洋山港

全力保障，船舶流量基本恢复正常水平

3月24日5时，“中远海运银河”轮在上海洋山港装卸完成10450标箱后起锚开航。据洋山港海事局统计，最近两周内，共有154艘国际干线集装箱船靠泊洋山港，平均每天进出22艘次，比2月份同期增长34.49%，达到去年同期的98.45%。

在洋山口岸各单位全力保障下，洋山港3月以来完成装卸作业量120万余标箱，日均完成集装箱吞吐量约5.18万标箱，基本恢复至疫情前正常水平的90%。

3月27日上午，洋山港四期自动化码头停靠多艘超大型集装箱船，自动导引车往来穿梭，桥吊和轨道吊作业繁忙。“满载而来的大型货轮，让洋山港又热闹起来，我们再忙也高兴。”洋山港海事局工作人员表示。

与传统码头相比，洋山港四期自动化码头集装箱装卸工艺无人化、智能化优势凸显，既避免了工人、码头内集装箱卡车短期不足等问题，也减少了作业人员交叉感染的风险。“无人码头”昼夜连续作业，高效完成了特殊时期的各项装卸作业任务。

疫情初期，货物公路运输受到严重影响，日均进港集装箱卡车大幅下降。陆运受阻，水运来补。洋山港区发挥“水水转运”和铁路运输优势，通过“陆改水、陆改铁”等方式，帮助货主送箱上门，保障了货物的顺畅流通。2月，洋山港的“水水中转”比例由50%提升至70%。

《 人民日报 》（ 2020年04月07日 02 版）