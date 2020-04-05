中国驻法国大使馆连线张文宏 14个抗疫回答暖人心

新冠肺炎疫情发生以来，全国人民团结一心，共同战“疫”。目前疫情在全球蔓延，法国确诊病例不断攀升。中国驻法国使领馆高度重视旅法侨胞和留学生的生命安全和身体健康，全力守护在法同胞的生命健康。

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为了能更好地帮助侨胞和海外华人了解疫情，加强防控和自我保护，4月4日，中国驻法大使馆特邀复旦大学附属华山医院感染科主任、上海新冠肺炎临床救治专家组组长张文宏教授通过人民网·人民好医生客户端网络平台进行视频连线，帮助在法同胞做好个人的疫情防控工作。在90分钟的交流中，张文宏共回答了14个海外华人同胞和网友最关切的抗疫问题，他“接地气”的回答也给了大家吃了一颗暖暖的“定心丸”。

对于法国确诊病例数较快攀升的情况，张文宏表示，早期确诊病例上升这么快，主要和检测能力水平的提高有关，法国在临床微生物领域处于世界领先水平，针对疫情采取的一系列措施，也取得了一定的成果，我们要相信法国对疫情的应对能力。与此同时，中国也会进一步加强同法国医生以及科学家的交流，分享在抗疫当中的一些经验，同在法同胞和法国人民一起克服此次疫情。

轻症患者治愈率高 居家隔离注重营养均衡

目前法国医院只收重症患者，要求轻症患者居家隔离观察，对于轻症患者居家期间应该如何治疗的问题，张文宏表示，大部分轻症患者自行治愈率还是比较高的。但是在居家期间要关注肺部是否出现了损伤，如果明显发现自己力气不够，比如做家务开始有喘气的现象，就需要引起重视，联系家庭医生去医院做进一步的治疗。目前，除了医院进行核酸检测和CT扫描外，并没有可以自行区分流感和新冠肺炎的办法，如果出现疑似症状，要注意的是睡眠和营养，尤其是要保持良好的心态。对于目前磷酸氯喹和硫酸羟氯喹药物，因为没有足够的医学证据支撑，有效性也有待进一步地考证。

张文宏特别提醒，居家隔离阶段要注重营养，加强蛋白质和维生素的补给，注重营养均衡。“每一次生病时，我们的免疫系统就开始启动，如果没有充分的营养，我们的淋巴细胞的能量就没有，到最后我们抗疫的失败的概率就很高。”张文宏表示，家中可以常备鸡蛋、牛奶、牛排、洋葱等富含蛋白质和维生素的食物。

保持社交距离 室内佩戴口罩是必要

对于法国倡导的保持社交距离，张文宏表示，在正常社交的情况下，1.5米的社交距离可以降低病毒传播的风险。受生活习惯影响，在法国人们喜欢在在外面坐坐吃吃，一顿饭吃几个小时，这样的社交习惯会增加病毒传播的几率。“这也是目前法国身体健康的未成年人和青年人感染以及病死率不断上升的原因，老年人不出去了，年轻人还在聚会。”张文宏提出，因此要减少聚会，保持社交距离，佩戴口罩，有效的防护手段才能预防疫情。

在需要出门的情况下，张文宏表示，戴口罩还是必要的。受文化原因影响，欧洲人和亚洲人对于戴口罩的理解不同，但还是要在电梯里和室内空间保证自己佩戴口罩。搭乘电梯的时候，可以使用牙签或者餐巾纸等工具，避免直接接触电梯按钮，并且保持勤洗手的习惯，这样可以大大降低新冠肺炎的传染风险。

“防火防盗防隔壁邻居”飞机上要轮流吃饭

对于不少人担心的航空器传播，张文宏教授表示，这种担心其实是对于气溶胶传播的担心。但是据目前的检测结果看，并没有发现机舱内的大面积旅客感染的情况。目前的旅客都采取了一定的防护措施，但是也不排除在飞机上接触的其他旅客的传染。张文宏提醒，“特殊时期，在乘飞机的时候也要‘防火防盗防隔壁邻居’。”搭乘飞机时，要保持一定的距离，俩人讲话时，至少保持有一个人是戴口罩。随身可以携带一些类似牛肉干等高蛋白质的食物，补充营养和能量，不能同时吃饭，可以依次取下口罩，轮流吃饭。

“病毒无国界，共同抗疫”、“感谢张教授的讲解”……整个活动过程中，国内外网友通过人民网、人民好医生APP、人民视频、海外社交媒体、看点直播等平台在线观看并积极参与互动，张文宏也对网友提出的问题，进行耐心详细的解答，给海外华人华侨送去了一份“安心”。