农业农村部：夏粮长势较好 春播进展顺利

新华社北京4月4日电（记者王希、伍岳）农业农村部种植业管理司司长潘文博4月4日说，今年我国粮食种植意向面积稳中略增，目前夏粮长势较好、丰收有基础，春播进展总体顺利，粮食生产有了一个好的开局。

他是在4日的国务院联防联控机制新闻发布会上作出上述表示的。

潘文博表示，为统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，今年我国采取了一系列“超常规”措施稳住粮食生产，取得积极成效。“我们坚信，只要责任压得实、措施落到位，上下共同努力，是能够稳住今年粮食生产的，也有信心、有决心端牢中国人的饭碗。”潘文博说。

在优化粮食结构方面，他表示，今年稻谷、小麦两大口粮品种种植面积要继续稳定在8亿亩，同时根据市场需求调优品质结构，发展强筋弱筋小麦、优质稻、高蛋白大豆，满足市场多样化需求。

据潘文博介绍，在国家相关政策支持和各地工作推动下，今年早稻恢复势头比较明显。截至4月3日，全国早稻育秧已过八成，早稻栽插已过四成，进度都明显快于去年同期。

我国粮食产量已连续5年稳定在1.3万亿斤以上，去年达到13277亿斤。粮食生产连年丰收，不仅为我国经济社会发展奠定了坚实基础，也为有效应对新冠肺炎疫情提供了有力支撑。