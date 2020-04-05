你是否愿意分餐而食——疫情之下中国家庭用餐方式调查

家庭是社会的基本细胞。一场突如其来的新冠肺炎疫情，把许多人“锁”在了家里。工作、生活、学习……以往分散各处的场景，都集中在一个屋檐下。

随着疫情发展，一个话题逐渐热了起来，或者说，重新热了起来——在家吃饭，分餐还是合餐？新华社记者对此进行调查。

家庭分餐又“热”起来

西兰花炒木耳、煎带鱼、拌凉菜……跟往常一样，长春市民孙晓惠中午给家人烧了几道菜。不同的是，以前一个盘子一整道菜，如今一个盘里分四个格子，一个格子装一小份菜。

疫情发生后，社会各界关于分餐制的讨论越来越多，单从减少幽门螺旋杆菌等病菌通过餐具、唾液传播角度看，分餐比合餐更为合适。孙晓惠认同这个道理，于是从网上买来了分餐盘，撤掉了以前的盘子，开始“分”起来。

“过去家里经常会剩菜，现在剩下的菜越来越少。”经过分餐后，孙晓惠发现意外收获，由于更精准地掌握了家人食量，还避免了浪费。

在山东济南，考虑到家中孩子年幼，更容易感染病菌，市民张雅萍一家也在疫情期间选择分餐，至今已经坚持两个来月。

“分餐可以降低交叉感染风险，还可以合理、定量搭配，保证营养又不浪费，能让孩子从小养成好习惯。”她说，眼下多数家庭有较长时间居家生活，正好可以利用这个契机，帮助孩子从小树立分餐意识，带动家长、老人养成分餐和使用公筷的习惯。

家住北京西城区的陈女士则告诉记者，之前家里都是合餐，疫情以来看到专家倡议后改为分餐。“我们不仅碗筷各用各的，连洗碗布都区分了，现在这样吃饭也没觉得有什么别扭的。”

实际上，这不是家庭分餐第一次成为热点。早在2003年“非典”疫情之后，社会就曾兴起分餐热。只不过，这次家庭分餐引起的讨论，似乎比上一次更为热烈。在社交媒体平台上“支持分餐制”“文明餐桌·公筷行动”“宅家吃饭你会用公勺公筷吗”等话题引发亿万网民持续关注讨论。

一些地方政府也在倡导分餐。在山东，10部门联合发起“讲文明讲卫生、改陋习树新风”文明实践活动，提倡家庭聚餐使用公筷公勺；在浙江，3月起已选定试点先行示范，并于6月在全省范围内全面推行公筷公勺……

“分”的势头在上升，“合”的声音也不弱

对于家庭有没有必要分餐、具体分到什么程度、分餐后怎么办等话题，不少人也给出他们的顾虑和担忧。

“包括两位老人在内，我家六口人在一起生活。”家住北京市东城区的姜女士跟记者吐苦水，“吃饭的时候，5个人都分餐，但我爸就是不肯分，我们也没办法，只好用半拉子的分餐制了。”

这是个例，却不是孤例。记者在江西、安徽、江苏、山东等地调研发现，部分家庭中的老年人由于长年累月习惯于合餐，一时半会儿不想改、不愿改，一起生活的子女也不好意思硬要他们改。“分餐有些生分了吧”是记者经常听到的话。

而对于部分年轻的“一家三口”来说，孩子通常有专属碗筷，小两口再分餐而食似乎显得有些多余。

另外，采访中不止一位在职女士提醒记者，家庭分餐还有一个现实话题要讨论——分餐后要洗的碗筷必然多了，而且不是多出一份公用碗筷，是每个人都可能多出一副碗碟，谁洗？

一位杨女士甚至调侃道，推行家庭分餐制的话，是不是也得推行碗筷分洗制？

家庭分餐，东中西部有差异，城乡之间也有差异。记者在多地农村调研发现，不少人要么没听过分餐制，要么偶尔看到一些相关资讯、直接略过，要么不想做村里第一个“吃螃蟹的人”，总之积极性不算高。

中国地域辽阔、人口众多，56个民族饮食习惯各不相同，即便是同一个民族内部，不同区域、不同年龄、不同家庭之间，就餐方式也各不相同，这是中国的国情。

因地制宜、稳妥推进

一家人吃饭，最重要的就是开心。分餐还是合餐，本身谈不上孰对孰错，关键是家庭成员都要养成文明、安全的就餐习惯。

为了让老百姓餐饮习惯更加卫生健康，各地正试行有针对性的方法，业内人士及相关专家也给出不同建议。

江苏一方面通过发布公筷公勺文明用餐倡议，倡导餐饮企业在餐桌上放上公筷公勺；另一方面，推出“位上菜”春季美食发布，即按位上菜、一人一份的菜式。

暨南大学生活方式研究院院长费勇认为，当前不宜全国各地一哄而上、用力过猛推动分餐制，推广公筷公勺是一种相对稳妥的方式，也是合餐制的一种进步。

“但是公筷的推行需要大家养成这一习惯，很多人在吃饭过程中会忘记使用公筷，影响效果。”他说。

广东省餐饮服务行业协会秘书长程钢认为，推广家庭分餐制有利于形成良好的社会风气，进而逐渐使人们养成在各种场合分餐的习惯。目前推行公筷公勺制，是低成本高效率保证餐饮卫生健康的有效之举，可操作性更强。如果公筷公勺得到有效推广，成为普遍的饮食习惯，可以再逐步向分餐制靠拢。

分餐还是合餐，并不是一成不变、更不是一念之间的事，它受许多因素左右，这些因素叠加在一起，日积月累，便形成了习惯。业内人士建议，从长远看，分餐应该是主流，但要因地制宜、稳妥推进。（参与采写：孟含琪、陈国峰）