直播预告：破除顾虑和误解，放疗是把“隐形的手术刀”

2020年4月15日-21日是第26个全国肿瘤防治宣传周，为助力落实“健康中国行动”癌症防治行动，提高全社会癌症防控意识，营造全民防癌抗癌的良好氛围，人民网“人民好医生”客户端联合中国医学科学院肿瘤医院、北京大学肿瘤医院、北京中医药大学东方医院共同开展第26届全国肿瘤防治宣传周系列宣传活动。

4月9日（周四）14：00，“人民好医生”客户端将邀请北京大学肿瘤医院放疗科主任王维虎教授进行视频直播，为大家讲解放疗的基本知识以及肿瘤患者如何选择放疗。

专家介绍

王维虎，教授，博士生导师，北京大学肿瘤医院放疗科主任。

中国抗癌协会肿瘤放射治疗学分会胃癌学组副组长，中国临床肿瘤学会肿

放射治疗专家委员会常务委员，中国抗癌协会第一届肿瘤热疗转移委员会

主任委员，中国抗癌协会肿瘤营养专业委员会放疗营养学组副组长。

擅长： 腹部肿瘤的放射治疗

放疗根据其疗效可以分成几大类：

1. 根治性治疗：通过单纯放疗可以完全根治的肿瘤，比如早期的前列腺癌、肺癌、淋巴瘤等。

2.综合治疗：是最常见的治疗手段，比如乳腺癌、肝癌等。我们通过放疗减少局部区域复发的风险，叫做辅助治疗。

3.晚期或出现恶性肿瘤转移的患者：通过放疗可以缓解约80%疼痛的症状，是一种很好的治疗手段。

如何提问和收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行提问。

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二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端提问。

重要提示：

提问尽可能详尽，如年龄、性别、具体症状等写清楚。诊断证明、照片可在“提问框”右下角内添加图片发送。

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