直播预告：基因检测为肺癌的“精准治疗”保驾护航

肺癌是起源于肺部支气管黏膜或腺体的恶性肿瘤，疾病不存在传染性，但有一定的家族聚集性和遗传易感性。目前临床上，关于肿瘤的治疗也从传统治疗，逐步发展到了“精准”诊疗，无论是靶向治疗还是免疫治疗，基因检测，都是现代肿瘤诊疗的核心话题。

什么是肺癌的基因检测？基因动态监测又有何种优势？这些“精准”诊疗对肺癌的治疗起到了哪些作用？

2020年4月7号（周二）15:00，人民好医生客户端邀请到中国临床肿瘤学会副理事长、中国医药教育协会肺癌医学教育委员会副主任委员、中国医学科学院肿瘤医院内科主任王洁教授进行视频直播访谈，在线解答基金检测在肺癌诊疗过程中发挥的作用。

专家简介

王洁，中国医学科学院肿瘤医院主任医师，协和医大长聘教授，博士生导师、教授。担任中国抗癌协会肺癌专业委员会副主任委员、中国抗癌协会肉瘤专家委员会副主任委员、中国临床肿瘤学会（CSCO）副理事长、CSCO小细胞肺癌专家委员会副主任委员、CSCO非小细胞肺癌专家委员会候选主任委员、北京医学会肿瘤分会副主任委员、北京慢性病防治与健康教育研究会副会长。

国家“杰出青年”基金获得者，教育部创新团队带头人，第七届中国青年女科学家奖获得者，入选国家百千万人才工程并获有突出贡献中青年专家称号。

原发性支气管肺癌，简称为肺癌，是起源于肺部支气管黏膜或腺体的恶性肿瘤，是最常见的肺部原发性恶性肿瘤，根据组织病理学的特点，可将疾病分两型：小细胞癌和非小细胞癌。肺癌的疾病特点是不存在传染性，但有一定的家族聚集性和遗传易感性。与遗传相关，也就是和基因相关，那么就引出来接下来的话题，什么是基因检测？

肺癌的基因检测目前是一种较为重要的临床诊断方法，对于肺癌的治疗有非常好的指导方向。基因检测主要包括以下两个方面：第一是针对肿瘤组织的检测。包括针对患者的异体活检以及组织液的检测。第二，如果确实无法取到患者的肿瘤组织，可以取患者的胸腔积液、腹腔积液，或者直接抽取外周血来进行相应的基因检测。

两种基因检测的方式与肺癌分型是否相关，患者该如何进行选择呢？基因检测对于肺癌的诊疗存在何种意义？欢迎收看本期节目。

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