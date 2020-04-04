手机视频--医管中心抗疫有“神器”

4月1日上午9点，国家卫生健康委医管中心全体党员群众又从四面八方“聚”在一起，视频倾听一线同志介绍广西援鄂医疗队梁小霞同志转运回桂救治，分享自己关于党和总书记对人民群众关爱的体会，幻灯展示一幅幅激动人心的场景。

委医管中心一直高度重视信息化建设，在新冠肺炎疫情发生后，医管中心迅疾开通了云视频会议系统，为疫情防控工作做好充分准备。2020年1月23日，王健主任身先士卒率队奔赴湖北武汉参加新冠肺炎疫情防控中央指导组医疗救治组工作。在抗疫期间，武汉前方和北京后方通过电脑、手机云视频会议系统，为方舱医院运行管理信息数据收集、数据分析实时沟通、抗疫工作信息沟通和决策指挥等工作的顺利实施，提供了强有力的信息化支撑平台，视频会议系统已经成为医管中心不可或缺的抗疫“神器”之一，为推进疫情防控工作发挥了巨大作用。

抗疫期间，国家卫生健康委医管中心全体党员群众多次从四面八方“聚”在一起，视频了解抗疫前线工作进展。翟晓辉和刘俊峰同志通过云视频为医管中心全体党员讲党课，从方舱医院建设运行管理工作中，深切体会到坚持党的领导是方舱医院取得成功的根本保证；从广西援鄂医疗队梁小霞同志转运回桂救治亲身经历中，充分体现了党和总书记对人民群众的关心和关爱。通过云视频会议系统，实时直播抗疫一线同志在武汉机场送别援鄂医疗队员一句句发自肺腑、催人泪下的送行发言，全体与会人员犹如置身现场感同身受。

两个多月以来，在后方，为严守新冠肺炎疫情防控要求，防止和避免人群聚集，通过云视频会议系统，不论工作人员还是临时外请的专家，都可以使用手机、电脑、PAD、甚至专业视频终端设备，通过有线网络、4G/5G/WIFI无线网络随时起会、入会。单会场最高峰时近50人同时在线。跨越时间、空间限制。不用人员聚集，不管在什么地点，第一时间解决工作问题，再也不用担心赶不上会场。把云视频会议高带宽、低时延、广覆盖的特点用在保质保量完成疫情防控工作任务，让看似不可能完成的工作实现了，提高了整体作战能力，经受住了疫情防控的大考。

王健主任在武汉天河机场参加视频会议

高学成副主任召开新冠病历分析讨论会

翟晓辉副主任讲党课

使用手机、电脑等多种设备入会、发言