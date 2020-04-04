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国家卫健委： 境外输入病例持续增加 局部暴发疫情风险仍在

2020年04月04日10:17 来源：北京日报

昨天下午，在国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委新闻发言人米锋介绍，4月2日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例31例，其中29例为境外输入病例；新增无症状感染者60例；湖北现有确诊病例降至1000例以下。我国境外输入确诊病例持续增加，出现本土零星散发病例和局部暴发疫情的风险始终存在。

最新疫情数据显示，4月2日零时至24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例31例，其中29例为境外输入病例，2例为本土病例（辽宁1例、广东1例）；新增死亡病例4例；新增疑似病例12例，均为境外输入病例。当天，湖北无新增确诊病例，无新增疑似病例，无现有疑似病例；新增治愈出院病例141例，新增死亡病例4例，现有确诊病例987例。

4月2日，境外输入现有确诊病例710例，含重症病例19例，现有疑似病例135例；累计确诊病例870例，累计治愈出院病例160例，累计死亡病例0例。

4月2日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者60例，其中境外输入无症状感染者7例；当天转为确诊病例7例，全部为境外输入；当天解除医学观察101例；尚在医学观察无症状感染者1027例，其中境外输入221例。

米锋表示，4月2日，湖北现有确诊病例数降至1000例以下。两例本土新增确诊病例均为境外输入的关联病例。我国境外输入确诊病例持续增加，出现本土零星散发病例和局部暴发疫情的风险始终存在，社区、单位、家庭和个人要继续做好防护，防范输入性病例导致的疫情扩散和蔓延。（记者 任敏 张航）

(责编：李轶群、许晓华)


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