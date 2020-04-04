一男子武汉返京不居家隔离致28人隔离观察

常某长期在湖北省武汉市居住，在武汉市即将实施新冠肺炎疫情管控措施前离鄂返京，在京期间，他未报告武汉市居住史，不执行居家隔离措施，多次出入公共场所，导致与其密切接触的28人隔离观察。昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市高级人民法院副院长蓝向东通报，法院以妨害传染病防治罪，依法判处被告人常某有期徒刑八个月。

据介绍，昨天上午，房山区人民法院通过远程视频方式，依法公开开庭审理并当庭宣判被告人常某妨害传染病防治一案。

法院查明，被告人常某长期在湖北省武汉市居住。2020年1月23日凌晨，在武汉市即将实施新冠肺炎疫情管控措施前，他驾车带其妻儿赶赴湖南省长沙市，后乘飞机抵达北京市。于1月24日凌晨入住房山区某小区，与其母、兄共同居住。在北京市期间，常某未报告武汉市居住史，不执行居家隔离措施，多次出入超市、药店等公共场所。其母出现咳嗽、低烧等症状后，常某安排其妻儿另行租房居住。其母于2月16日被确诊为新冠肺炎患者，常某于2月18日被确诊为无症状感染者（经卫生健康部门确认属于病原携带者,即感染病原体无临床症状但能排出病原体的人），与其密切接触的28人被隔离。

房山法院经审理后认为：被告人常某的行为已构成妨害传染病防治罪。鉴于防疫部门在对常某开展流行病学调查时，常某能够配合说明活动轨迹，目前亦未发现其行为引起新型冠状病毒较大范围的传播；到案后如实供述主要犯罪事实、认罪认罚，法院依法判处其有期徒刑八个月。（记者 李祺瑶）