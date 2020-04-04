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三部门出台措施 加强医疗物资出口质量管理

2020年04月04日09:17 来源：人民网－人民日报海外版

商务部、海关总署、国家药监局近日发布《关于有序开展医疗物资出口的公告（2020年第5号）》，要求出口的检测试剂、医用口罩、医用防护服、呼吸机、红外体温计等5类产品必须取得国家药品监管部门相关资质，符合进口国（地区）质量标准要求。

三部门有关司局负责人表示，中国政府一贯高度重视医疗物资质量安全，对相关产品实行严格管理。在新冠肺炎疫情防控特殊时期，进一步强化质量监管、规范出口秩序尤为重要。如医疗物资出口中出现质量问题，将会同相关部门认真调查，发现一起，查处一起，依法惩处，绝不姑息，更好发挥医疗物资的重要作用。

三部门有关司局负责人表示，希望国外采购方选择在中国药品监管部门注册的产品的供应商，并在产品使用前进行相应的质量检验，严格按照产品适用范围和操作规程正确使用。我们愿同国际社会共同努力，为医疗物资有序出口营造良好环境，更好地支持全球抗击疫情。（记者杜海涛、王珂、罗珊珊）

(责编：李轶群、许晓华)


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