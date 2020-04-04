粮食供给短缺？多虑了

近期，部分国家限制粮食出口，中国粮食供应是否会受到影响？家里要囤米囤面吗？对此，相关人士指出，当前，中国粮食连年丰收、库存充裕，谷物基本自给、口粮绝对安全，少量进口主要是为了品种调剂，即使不进口也不会导致国内粮食供给短缺。消费者没有必要担心粮食供应短缺及价格大幅上涨问题，无需集中批量购买、在家囤积粮食。当然，从中长期看，中国的粮食产需仍将维持紧平衡态势，确保国家粮食安全这根弦一刻也不能放松。

进口占比小

“近年来，中国政府实施积极主动的进口政策，不断增加包括谷物在内的食品农产品进口，满足人民群众日益增长的消费升级需求。”商务部外贸司二级巡视员刘长于介绍，2019年中国进口谷物1047万吨，出口276万吨，谷物净进口量占全国生产量和消费量的2%左右。

这部分进口如受影响，粮食供给有保障吗？国务院发展研究中心农村经济研究部部长叶兴庆对记者分析，中国粮食生产已实现历史性的“十六连丰”，连续5年稳定在1.3万亿斤以上，其中稻谷和小麦处于产大于需的状态，完全可以自给，进口主要是为了品种调剂。从供应的角度来说，即便是不进口，国内的粮食供应也基本不会受到影响。“对此，我们完全没必要担心！”

库存方面，商务部数据显示，中国口粮年均消费量为2亿多吨，2019年全国小麦、玉米、大米三大主粮库存结余2.8亿多吨，这意味着库存可以满足1年以上的消费需求。

国家粮食和物资储备局负责人指出，目前国内粮油市场较为活跃，市场主体多元，纳入统计范围的粮油加工企业每天可加工稻谷30亿斤、小麦16亿斤。总体看，物流配送、供应投放网络健全，粮油产品供给有可靠保障。“个别国家限制出口，对国内面粉、大米等口粮供应基本没有影响，我们有信心、有能力保障国内粮食供应。过度恐慌、抢购粮油，大可不必。”

货足价也稳

新冠肺炎疫情防控期间，粮食市场供应情况如何？

商务部消费促进司副司长王斌介绍，疫情发生以来，商务部会同有关地方和部门完善工作机制，确定了一批保供骨干企业、落实保供货源、畅通调运渠道，加强产销对接，各地批发、零售市场大米、面粉、食用油货源充足，价格稳定。

建立粮油供应联动保障机制。建立湖北与湖南、河南、安徽、江西等周边五省粮油供应联动保障机制，加强对毗邻省份和在地央企的统筹调度，保障湖北武汉等疫情严重地区粮油供应。湖北省、武汉市等重点地区和城市大米、面粉、食用油等库存量可满足30天以上消费需求。

发挥成品粮作用。适时调整地方储备原粮轮换节奏，加大轮出力度；用好用活大米、面粉等小包装成品粮储备，及时增加市场供应。北京、天津、四川、贵州等省市多措并举提高成品粮源保障能力。安徽、福建、新疆等省区督促指导各地市增加成品粮油库存。

粮油企业复工复产向好。截至4月1日，37家粮油保供协作机制重点加工企业已全部开工，5388家全国粮食应急加工企业已复工4649家，小麦日加工能力达到46.5万吨，稻谷日加工能力达到48.7万吨。

丰收有基础

王斌指出，长远来看，当前全球粮食供给总体过剩，世界粮供低位运行，但供需结构性矛盾突出，有关国家出台出口禁令主要为了优先满足国内粮食供给需要，大多数粮食出口国不一定会跟风效仿。

国家粮油信息中心高级经济师王辽卫认为，主要出口国采取限制出口措施，可能会加剧国际市场粮食价格的波动，但对目前中国粮食市场的影响不大，有利于消化不合理粮食库存，减轻国内部分粮食品种库存压力。

就粮食生产而言，农业农村部种植业管理司副司长刘莉华指出，今年，小麦的面积基本稳定，越冬期气候条件总体有利，加之春季田管比较到位，目前小麦的苗情长势好于上年也好于常年，一二类苗比例比上年提高3.5个百分点，夏粮丰收很有基础。“夏粮是全年粮食生产的第一季，夏粮产量占全年粮食生产超过1/5，夺取夏粮丰收对保障粮食的稳产保供、提振全社会的信心至关重要。”

“今年中央一号文件明确提出‘稳政策、稳面积、稳产量’，各地各部门陆续推出多项政策措施，如提高早籼稻和中晚籼稻最低收购价、加大农业保险保费补贴政策惠农力度等，落实好这些助农政策，今年的粮食产量仍有望延续过去5年的稳定势头，实现丰收。”叶兴庆说。