促消费别放松“绿色”这根弦

拉动消费与保护生态环境之间并不矛盾，促进绿色消费，不仅能对经济发展形成有效刺激，也有利于产业绿色化程度的提升

3月31日，国务院常务会议出台三项促进汽车消费举措，其中两项尤为引人关注：一是将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长两年；二是中央财政采取以奖代补，支持京津冀等重点地区淘汰国三及以下排放标准柴油货车。两项措施与生态环境保护密切相关，这是国家发出的明确信号：促消费要着眼绿色消费、绿色发展。

新冠肺炎疫情发生以来，社会消费锐减，一些行业产业发展出现困难。根据国家统计局公布的数据，1至2月份，我国规模以上工业增加值同比下降13.5%；服务业生产下降13%；社会消费品零售总额同比下降20.5%。在这样的形势下，中央及地方出台多项促进消费措施，以带动产业景气度回归。这些措施很有针对性，正在逐项落地的过程中。

有人认为，对产业及经济要形成有效刺激，必须多点强措施，少点硬束缚，绿色理念、生态环保要求可以暂放一边，不妨等经济秩序回归正常轨道，再做相应调整。但是，着眼长远，促消费绝不能放松“绿色”这根弦。

3月27日召开的中共中央政治局会议强调，坚决打好三大攻坚战。三大攻坚战中，污染防治攻坚战尤其是蓝天保卫战形势依旧严峻。这几年，生态环境质量虽有提升，但改善成果还相对脆弱，不少地区空气污染还时有发生。今年1、2月份京津冀及周边就经历了数次空气重污染过程，这虽和不利气象条件有关，但根本原因，还是污染物排放量过大。因此，我们必须一以贯之地改进生产方式、生活方式，努力把污染排放总量降下来，为环境质量持续提升奠定基础。

良好的生态环境是最普惠的民生福祉，坚决打好污染防治攻坚战，不断提升生态环境质量，就是为了保护人民群众身体健康，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。消费是生产的先导，如果经济刺激措施不能以高质量发展理念为引领，“饥不择食”促消费，势必导致更多的生态破坏和环境污染，从而直接损害人民群众的身体健康，背离打好污染防治攻坚战的初衷。拉动消费与保护生态环境之间并不矛盾，促进绿色消费，不仅能对经济发展形成有效刺激，也有利于产业绿色化程度的提升。

促进生产方式和生活方式的转变是建设生态文明题中应有之义，绿色消费是促进生产生活方式转变的重要内容。如果各地制定促消费措施时，有意识地向绿色化程度高的行业、环境更友好的企业倾斜，百姓与绿色生活的距离就更近了一步。比如，促进餐饮消费，有关部门不妨给餐饮企业按油烟排放水平优劣排个座次，以便于公众做出绿色选择；再如，促进文化旅游消费，可以鼓励百姓多走进生态旅游景区，多看场生态题材的电影。这些举措，不仅能有效引导公众绿色消费，也是对企业绿色化的肯定和激励。

今年是全面建成小康社会决胜之年，百姓期盼的小康，是生产发展、生活富裕、生态良好的小康，哪个方面有不足，都会影响小康的成色。期待有更多“绿色”措施出台，促进经济社会发展与生态环境保护的双赢。

《 人民日报 》（ 2020年04月04日 05 版）