联大通过决议强化抗疫国际合作

人民网联合国4月3日电 （记者李晓宏、杨俊）第七十四届联合国大会2日以协商一致方式通过一份决议，强调新冠疫情已经给人类社会造成巨大影响，国际社会应加强合作，共同战胜疫情。联合国秘书长古特雷斯强调，合作应以世界卫生组织为指导。

这份名为“全球合作共同战胜新冠疫情”的决议表示，联大“非常关切地”注意到新冠病毒对人类健康、安全和福祉所造成的威胁，认识到疫情对国际社会所造成的“前所未有的”影响，包括对社会和经济以及对全球旅游和商业的严重破坏以及对民众生活的“毁灭性影响”。

决议说，联大认识到，要战胜疫情就必须强化基于协调一致和多边主义的“全球应对”行动。因此，决议呼吁各国通过信息交换、依靠科学并遵循世界卫生组织的相关建议，加强国际合作，以遏制、减缓并最终战胜疫情。

该决议是联大首次通过专门针对新冠疫情的决议。为应对疫情，防止病毒扩散，联合国总部已经近3周没有举行相关会议。该决议是在“沉默程序”下通过的，即决议草案在截至当地时间2日下午6时前的表决阶段，如没有会员国对决议提出异议，联大主席将向会员国递交确认决议通过的信函。

《 人民日报 》（ 2020年04月04日 03 版）