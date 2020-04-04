“非常感谢中国向意大利伸出援手。”意大利卫生部副部长皮尔保罗·西莱里日前在接受本报记者采访时表示，在意大利抗击新冠肺炎疫情的艰难时刻，中国政府派遣了多批医疗专家组赴意大利，提供了宝贵的人道主义援助。

西莱里同时也是一名外科专家。他表示，一直以来，意大利和中国就在医疗卫生领域保持密切沟通，开展一系列有益的科学技术合作和双边交流。在新冠肺炎疫情蔓延的特殊时期，意中合作显得尤为重要。

“中国采取积极举措有效控制疫情的经验对世界来说非常宝贵，尤其是针对重症病人的治疗方法值得意大利学习。”西莱里说，中国同意大利及时分享防控和诊疗经验，为意大利防控疫情、治愈病患提供了有效帮助。

去年3月，意大利与中国签署政府间关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录，意中全面战略伙伴关系开启了新的篇章。西莱里认为，意中两国在此次疫情中进一步拓展了双方医疗卫生合作的领域和深度。

西莱里表示，在意大利疫情防控最艰难的时刻，中国不仅提供了非常实用、有效的技术支持，还向意方提供了口罩、防护服、手套、呼吸机等大批防疫物资，解决了意大利医疗防护物资紧缺和产能不足的问题。不仅如此，中国还向比利时、菲律宾等多国提供物资援助，与国际社会一道抗击疫情，共克时艰。“这是一次不平凡的合作。在原有良好合作的基础上，意中两国守望相助、携手应对，为双方未来合作赋予了更多内涵，彰显了意中两国人民之间的团结与友谊。”西莱里说。

（本报罗马4月3日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月04日 03 版）