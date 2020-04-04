以行动守护世界和平与安宁

疫情拉开了“社交距离”，却挡不住安理会行动的脚步。安理会正常履职本身就是抗疫努力，向世界传递着信心和力量

在刚刚过去的3月，中国担任联合国安理会轮值主席。面对新冠肺炎疫情带来的前所未有挑战，我们勇担责任，主动作为，推动安理会在艰难时期履职并取得积极成果，发挥了常任理事国应有的负责任、建设性作用。

随着美国疫情形势日益严峻，联合国工作受到严重影响。安理会既有工作计划被打乱，原定会议被迫取消，举行实体会议也面临重重困难。疫情拉开了“社交距离”，却挡不住安理会行动的脚步。中国担任轮值主席以来，同成员国密切协作，全力应对疫情影响，对内探索应急工作方案，对外坚定履职尽责，内外工作均有新突破、新成果，更形成一套新模式、新规则，确保了安理会在困难时期有效运转，以实际行动守护世界和平与安宁。

千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。安理会正常履职本身就是抗疫努力，向世界传递着信心和力量。尽管受到疫情影响，安理会3月仍通过了6份决议和多份主席声明及主席新闻谈话，更有两项成果属于“历史首次”。安理会历史上首次专题讨论打击非洲恐怖主义和极端主义问题并通过主席声明，历史上首次通过中国提出的关于加强维和人员安全的第2518号决议。中方还推动安理会围绕刚果（金）、几内亚比绍、利比亚、叙利亚、巴勒斯坦、阿富汗最新局势及时讨论，发出一致声音，推动政治解决争端。

没有规矩，不成方圆。疫情挑战前所未有，安理会如何应对无先例可循。中方团结各成员，开拓创新，探索出一套安理会应急工作新模式，更有两个突破属于“历史首次”。安理会历史上首次举行视频会议，并逐步形成一整套工作规则，历史上首次以书面投票程序通过4份决议，开创了历史先河。

安理会代表联合国全体会员国履职，公正、透明、高效、务实是中方担任安理会轮值主席秉持的根本原则。我同联合国大会主席、联合国秘书长、联合国经社理事会主席一道举行联合国应对新冠肺炎疫情视频吹风会，通过沟通传递信息，寻求理解。我还会见了多位联合国秘书长热点问题特别代表或特使、各国常驻代表，并向联合国会员国和主流媒体分别吹风，同民间社会代表互动对话，致力于最大程度体现开放、透明和包容。

今年的3月不仅是中国的“主席月”，更是一次安理会成员的集体“征程”，是我们砥砺前行、勇闯未知水域、开辟全新航道的征程。新冠肺炎疫情的发生是不幸的，但幸运的是以联合国为核心的多边体系坚强有力，人类社会成员比以往任何时候都更加相互依存、命运与共。面对这场大考，中国作为安理会轮值主席，没有被困难吓倒，始终在推动安理会奋力前行，一刻都没有放松履职。我们为自己所做的一切而自豪！

今年是联合国成立75周年。正如习近平总书记指出，中方始终相信，多边主义是最符合各国人民利益的必由之路。结合此次在艰难时期担任安理会轮值主席的经历，我认为，对联合国成立75周年最好的纪念，就是重温签署《联合国宪章》的初心，积极践行多边主义。中国将一如既往，以行动维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序，推动构建人类命运共同体。

（作者为中国常驻联合国代表、特命全权大使）

《 人民日报 》（ 2020年04月04日 03 版）