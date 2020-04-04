清明时节，细雨中的湖南省衡阳市烈士陵园庄严肃穆，一些群众前来祭奠英烈。

“去年清明节3天，累计入园祭扫的有近两万人。”该烈士陵园管理处主任蔡辉介绍。今年，为配合做好新冠肺炎疫情防控工作，避免出现人群过于集中的情况，管理处对清明节期间入园祭扫人数做出限制，3月28日至4月12日，单日入园祭扫不超过800人次，并且需要提前网上预约。

“缅怀先烈，崇敬英雄的氛围越来越浓，老百姓来此祭扫的意愿很强烈，但我们还是暂停了集中祭扫活动。”蔡辉说，为了让群众有适当的形式表达哀思，管理处自3月23日起，在官方微信公众号上开通了网上祭奠平台。

管理处工作人员在平台上为96位烈士建立了“网上纪念馆”，人们可以在此通过书写寄语、敬献虚拟鲜花水果等方式，表达哀思。

不止缅怀先烈，网上“云祭扫”，在今年清明节期间，成为群众文明祭祀、悼念逝者的新风尚。

“不管岁月如何流逝，对您的思念从未改变。”家住衡阳市石鼓区和平北路的市民陈先生，今年虽然没能回老家，却通过在湖南省民政局发布的“云上清明”微信公众号上的“亲人祭祀”服务，写下对外婆的思念。

自3月25日提供服务起，截至4月2日8时，湖南“云上清明”平台上，群众共建立网上纪念馆5167个，纪念馆访问量达到307463次，网上敬献虚拟鲜花、水果次数达到427314次。

考虑到部分群众特别是老年人对网上祭扫方式不熟悉，衡阳市民政局在推进文明祭祀、培育文明新风的过程中，在全市146个社区居委会设立“时空信箱”，免费提供纸、笔和信封，供市民使用。

蒸湘区长湖便民服务中心立新二社区86岁的老党员贺宗武将心中对逝去亲人的思念，写成一封几页纸的长信，郑重地投入“时空信箱”中。他认为，“这样的做法更环保，文明祭祀我带头。”

《 人民日报 》（ 2020年04月04日 04 版）