老疾控人组建团队 筑牢抗击疫情防线

战疫先锋 众志成城

扎根公共卫生事业30年，始终奋战在疾病防控工作第一线，延庆区疾病预防控制中心党支部书记、主任张良军带领延庆疾控中心工作人员组成了一支“召之即来，来之能战，战之能胜”的精兵劲旅。

1月20日上午，延庆区疾控中心接到延庆区卫生健康委通知，有群众反映单位内部近期有武汉返延庆人员，并伴有发热症状。接到消息后张良军立即派人进行情况核实。核实情况属实后，张良军开始与患者反复沟通，叮嘱患者一定要前往区医院发热门诊就诊，同时他自己带领应急人员在发热门诊处等候，对患者开展流行病学调查和样本采集。之后，张良军又带队前往患者工作单位开展现场调查。当天下午1点，患者样本被送到中心实验室进行新冠病毒核酸检测，检测结果为阳性。随后，样本又被送往市疾控中心复核。

然而，这一切只是一个开端。随着疫情在全国的蔓延，升级防控措施、阻断疫情传播成为摆在张良军面前的新任务。没有一丝迟疑，张良军很快带领区疾控中心成立了防控工作专班，制定并完善了各项防控方案、应急预案，并开展病例监测、高危人群排查。同时，未雨绸缪，他提前开始筹集防控物资，并开通了24小时咨询热线回应群众关切。

从延庆区发现第一例新冠肺炎病例以来，张良军始终冲锋在前。每一次现场处置他都亲自参与，每一份流调报告他都亲自把关，每一个排查病例他都熟稔于心。连续28天，他没有回过一次家，没有按时吃过一顿饭，没有当面听5岁的女儿喊一声爸爸。张良军在这场抗击新冠肺炎疫情的战“疫”中，用实际行动筑就一道坚不可摧的疫情防线。（记者 赵婷婷）