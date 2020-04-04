北京各街道织紧社区防控网

目前，北京各街道社区正在稳妥有序迎来湖北返京人员。返京人员居家观察期间的正常生活如何保障？社区又是怎样确保各项规定落实到位？昨天，北京青年报记者来到北京市石景山区八宝山街道三山园社区和朝阳区白家庄西里社区进行了现场探访。

“您好，您的快递我们放门口了，您方便时出来拿一下。”昨天下午，当北青报记者来到石景山八宝山街道三山园社区时，社区工作人员正在把刚送到社区门口的牛奶、水果等物品搬上小推车，准备给家住70号楼2单元的鄂先生送过去。鄂先生是4月2日下午从湖北返京的，他告诉北青报记者，虽然经过申请、审批、多方沟通联系才得以回京，但整个返京过程还是非常顺畅。

“到了北京的火车站后，我们乘坐专门的大巴分流到各个街道，街道再分到各个社区，整个环节非常顺畅。”鄂先生说，返京之前他还有一些担忧，但是社区的细致服务让他打消了顾虑。“对居家隔离以后的情况有过担心。回来以后，社区工作人员每天都会主动问我们生活上的一些需要。他们的工作很严谨、细致，让我们觉得很温暖。”北青报记者注意到，鄂先生家门口挂着几只五颜六色的千纸鹤。

在抗击新冠肺炎的“战疫”大军中，区直机关下沉干部、街道包片干部及社区党员发挥专长，当好走访排查的“检查员”、守护出入口的“守门员”、物资配送的“跑腿员”。在做好防控和服务工作的同时，他们还巧用小妙招，给辖区居民带来了一个个“小确幸”。

位于朝阳区三里屯街道的白家庄西里社区（简称白西社区）有2140多户、5400多名居民。社区有20栋楼、三个平房院分布在12个居民区，除3个高档小区外，其他9个楼院都属于开放性老旧小区，社区内还有8个楼宇、1000多个非公单位。

“居住分散、外来人口多、外籍人员多、人员结构复杂”是社区呈现的基本特点，“疫情防控初期，街道加社区的工作人员才20人左右”。白西社区党委书记张改荣告诉北青报记者，社区党委坚持群策群力、精准施策、完善服务等措施，充分汇聚区委组织部、街道办事处等下沉干部、居民党支部、产权单位、居干等多方力量，在各个楼院成立功能性党支部，目前，动员社会单位、在职党员、志愿者近400人投入社区防疫工作中。从疫情初期到现在，共结束和正在居家观察414人，其中境外回京人员48人。

作为白西社区居民户数最多的楼院，青印院现有居民342户。走进青印院，戴着“红袖章”的工作人员随处可见。这些“红袖章”工作者中，既有区委下沉干部、街道机关干部，也有志愿者和保安员。

同时，在居家观察人员的服务工作中，社区也安排了专人对居家观察人员进行生活用品代购、收取快递外卖、处理生活垃圾等日常服务，并定期通过电话了解居家观察人员的思想动态和生活需求，保障居家观察人员的正常生活。