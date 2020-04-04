查办涉境外输入型疫情防控案件近200起

4月3日，最高人民检察院、公安部依法惩治涉境外输入型疫情防控违法犯罪典型案例对外发布。关于涉境外输入型疫情防控刑事案件，主要涉及我国刑法规定的妨害国境卫生检疫罪、妨害传染病防治罪2个罪名。据统计，全国公安机关立案查办涉境外输入型疫情防控案件近200起，其中，大部分情节较轻的作了行政处罚；情节较重的，予以刑事立案侦查，启动刑事追诉。

“河南省郭某鹏妨害传染病防治案”被列入典型案例。案例信息显示，被告人郭某鹏系某公司劳务派遣人员。2020年2月29日，郭某鹏从郑州乘火车至北京；3月1日，从北京首都机场乘飞机经阿联酋阿布扎比中转，于3月2日到达意大利米兰彭萨机场；3月3日，乘飞机从意大利米兰到达法国巴黎；3月4日，乘飞机从法国巴黎回到意大利米兰；3月6日，乘飞机从意大利米兰中转阿布扎比，于3月7日到达北京首都机场；当日下午，乘坐火车返回郑州，回到家中。

3月10日8时许，郑州一民警发现郭某鹏近期存在出入境情况，打电话给郭某鹏核实，郭未接电话。后拨打其母亲郭某玲电话，郭某玲否认郭某鹏去过国外。在公安民警明确告知大数据显示其去过国外后，郭某鹏承认有过出境史。郭某鹏被确诊为新冠肺炎，后经排查，与郭某鹏密切接触的40余名人员均已被隔离观察。

3月11日，郑州市公安局大学路分局对郭某鹏、郭某玲以涉嫌妨害传染病防治罪立案侦查。3月27日，郭某鹏被采取监视居住强制措施。4月3日，法院经审理，采纳检察机关量刑建议，判处郭某鹏有期徒刑一年零六个月，郭某鹏表示认罪认罚。

案例发布当天，最高检涉疫情防控检察业务领导小组办公室主任、第一检察厅厅长苗生明，公安部治安管理局局长李京生答记者问。在谈及上述典型案例时，负责人表示，“河南的郭某鹏等案例，他们都是故意隐瞒个人出境史，入境后不履行自我隔离义务，不仅给他人生命健康造成危害，个人还要受到法律的惩处。”

上述负责人称，目前，境外输入型疫情防控形势依然严峻，各级检察机关、公安机关要加强与相关部门的配合协作，全力做好疫情防控工作，为维护公共卫生安全提供有力法治保障。最高检、公安部强化责任落实，对重大、敏感案件加强督办指导，并加强构建和充分利用沟通协调机制，进一步统一证据认定标准和执法办案尺度，确保案件办理质量。

负责人提到，境外疫情正处于快速蔓延严重期，海外中国公民应当及时进行风险评估、综合考量，再选择是否现在回国。身在海外莫惊慌，做好防护是首要。身处海外的同胞一定要详细掌握并严格遵守所在国的法律和疫情防控规定，积极做好自身防护，发生突发状况及时联系中国驻当地使领馆寻求帮助，祖国永远是你们最强大的后盾。

此外，海外公民回国前要理性评价当地疫情发展形势，减少在途感染风险，对于国内相关入境疫情管控政策要严格遵守、自觉服从、主动申报，如实向国境卫生检疫部门提供个人健康信息，尤其不得隐瞒谎报病情，因隐瞒谎报病情导致发生疫情传播或造成传播风险的，将依法承担相应法律责任。在办理入境手续时要严格遵守我国法律和入境疫情管控规定，不得拒绝执行海关依照国境卫生检疫法等法律法规提出的健康申报、体温监测等卫生检疫措施。不得隐瞒谎报疫情，或者以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员在口岸依法执行职务。

负责人表示，回国入境并不是“万事大吉”，必须严格遵守国内疫情防控相关法律法规和管理规定，如果违反我国法律和疫情防控规定，将承担相应法律责任，情节严重涉嫌犯罪的，将依法惩处。

文/本报记者 孟亚旭