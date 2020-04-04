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今年清明不远游

孙维国

2020年04月04日08:58 来源：北京青年报

时下，漫山遍野绿意葱葱、花香四溢，让人忍不住想要走入其中去感受春的气息。今年清明小长假，正赶上新冠肺炎疫情防控期，虽然现在疫情向好，但依然不可掉以轻心。在这一背景下，今年清明小长假大家出游，除了不扎堆、不聚集，还应不“远游”。

许多人旅游休闲都首选外地，家门口的乡村美景、农家风情、水韵风光却被忽视了。这些近处风光美景，不但在我们身边，而且独具地方特色，安静而优雅。相比“远游”的拥挤，“近游”其实是假期出行的不错选择。

与其扎堆“远游”，不如自在“近游”。徜徉身边的景点景色，既无高速拥堵，也无景区拥挤，不仅欣赏了美景，也使身心得以彻底放松，何乐而不为？

发展旅游经济，各地政府和旅游行业应当充分挖掘本土旅游资源，完善本土旅游设施，构建完整的本土旅游产业链，将本土旅游市场做强做大。把本土旅游做好了，也能吸引外地游客的光顾，进而带动整个旅游产业发展。

(责编：李轶群、许晓华)


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