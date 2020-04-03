完成援助武汉救治任务 实现零感染零事故

1月底，南昌大学第二附属医院副院长祝新根作为江西首批援鄂医疗队领队，率医疗队员直抵抗疫一线援助武汉五院，在鄂战斗53天。重压之下，如何保证队伍高效运转？如何形成最佳救治方案？如何做到医护人员零感染？近日，祝新根副院长做客人民网人民好医生，听他讲述疫情下医院管理者的思考。

1月23日，武汉因新冠肺炎疫情严重而“封城”。1月26日医院接到江西卫健委要组织首批援助湖北医疗队的通知，祝新根主动请缨担任医疗队队长，当晚，138人的医疗队便从江西各地迅速集结到南昌，全都是自愿报名。1月27日中午奔赴武汉。让祝新根记忆犹新的是往日繁忙的天河机场，当时只有他们乘坐的一架飞机降落。

祝新根表示，江西首批援鄂医疗队的队员是一支江西精锐医护部队，她们来自36家单位，在素未谋面的情况下大家主动请缨参与抗疫。他们由呼吸危重症、重症和感染以及相关的专科护士组成的专业队伍，有着自身过硬的专业素养，她们带着家人、同事、社会大众的关爱和支持奔赴武汉一线。

“武汉五院是最早收治新冠肺炎病人的定点医院之一，接诊任务重，医疗队将接手重症监护病房、呼吸与危重症医学科两个病区，并建设新的传染病区，成立临时党支部及科室管理机构。”祝新根介绍说，“医疗队简单安顿好后，便带队与院方对接，迅速熟悉情况，进行防护培训和防护训练。在当时医疗资源相对不足的情况之下，我们对每个病区都进行加床使得原先只有400张床位的武汉五院扩展到了1000多张床位。同时对人员配比进行调整优化，解决了燃眉之急。其次，此次医疗队中有6名院感医生，我们和武汉五院感控进行联合办公，对防护物资进行质量监控，医院内外科通道采取专人把关，力保每一位工作人员防护到位。庆幸的是，直到离开武汉的那天，医疗队无一感染。”

祝新根表示，医疗队和患者之间都是生死之交，这53天里每天都在发生感动的事情。为了方便让听不懂普通话的患者提需求，护士们将水、水果、物资等画在纸牌上，将自己收到的捐赠物资分享给病友。在防护服上写加油鼓励的话语，当患者向他们竖起大拇指时，他表示这就是过命的交情，大家都是一条船上的战友，不分彼此。