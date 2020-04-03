赵萍：餐饮零售电商将最先摆脱疫情影响

随着国内新冠肺炎疫情形势趋稳，我国消费市场步入快车道。目前，多部门正酝酿更多支持政策，各地行业扶持政策也相继发力。中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍接受媒体采访时指出，我国商品消费在疫情期间受到一定影响，随着各地政策实施和企业复工复产，餐饮零售电商三类行业将率先摆脱疫情影响，未来一段时间我国商品消费将出现回弹。同时，当前国际形势、经济形势为我国部分行业带来新的挑战，企业应提前研判，也应积极关注线上线下融合的新趋势。

疫情期间电商行业表现最好

问：今年前两月我国疫情较为严重，全国各地实施了不同程度的隔离政策。这期间，我国各行业的表现如何？

赵萍：疫情对我国各行各业都产生了影响。但是，对电商购物、外卖、在线娱乐等线上行业影响最小，特别是线上实物商品的销售表现最亮眼，国家统计局数据显示，1—2月份全国实物商品网上零售额增长了3%，其中吃类商品增长26.4%，用类商品增长7.5%，穿类商品下降18.1%。吃类商品零售额的增长很大程度上要归功于外卖和电商平台，外卖配送“无接触”在疫情期间获得消费者青睐，这说明与时俱进的创新进一步激发了电商行业增长动力，抵御了疫情的冲击。

自助式零售业在疫情期间受到的影响相对较小。1—2月份，限额以上单位超市、大型超市以及仓储会员店零售额同比分别增长1.9%、1.6%和9.2%。

在商品消费方面，以汽车类、石油及制品类商品为代表的出行相关消费受到严重的短期影响。1—2月份，汽车类商品零售总额同比下降37%。这是在去年销售额呈逐月下降的情况下，又遭遇了疫情冲击，可谓是雪上加霜。

在服务消费方面，文娱、旅游、体育等文化消费行业受疫情影响最严重，且影响还会持续一段时间。以电影行业为例，春节档电影的销售额占电影行业全年销售总额的10%～15%，春节档被迫取消后，今年2—3月电影行业几乎颗粒无收。

短期消费将回弹，然后恢复常态

问：目前国内疫情形势趋稳，全国大多数地区已将疫情等级调整为低风险等级。短期内，哪些行业将快速恢复？

赵萍：根据目前国内疫情形势，有三类行业将率先摆脱疫情影响。第一类是餐饮行业。前两月很多餐饮行业陷入了经营困难、亏损的境地。但民以食为天，人们对饮食的需求不会改变。根据调查，学校、医院和公司是外卖的热点地区，随着复工复产和部分地区复学，这些地区餐饮行业的销售额将很快恢复。此外，隔离期间居民受到遏制的美食消费需求在短期内也将快速释放，从而加速行业恢复。

第二类是零售行业。自助式零售业业态受疫情的冲击较小。疫情期间，很多消费者恢复了在实体店购物的习惯。疫情形势趋稳后，去超市不必为了减少停留时间而“直奔目的”，交叉销售的概率提升了，日用品的销售额将迎来快速增长。百货商场、购物中心陆续恢复营业，消费需求的释放和即将到来的换季高峰，将为零售行业提供增长动力。

第三类是电商行业。1—2月份，电商行业的销售额贡献主要来源于吃类和用类商品，穿类商品销售额是下降的。随着全国复工复产，大家走出家门上班，穿类商品的需求开始上升。此外，疫情期间小家电商品的销售十分火爆，需要入室安装的大家电需求不高，未来需求将逐步恢复。

问：有观点认为疫情过后我国商品消费将获得快速增长，短期内将出现“报复性”消费。对此您怎么看？

赵萍：相比前两个月，目前的全球防疫形势、经济形势出现了很大的变化。我认为疫情过后我国商品消费回弹是必然的，但“报复性”消费不太可能会出现。近段时间，全球股市出现大幅“跳水”，美股在两周内发生4次熔断，是历史上从未发生过的，这是全球经济陷入衰退的重要信号。

疫情过后，大家快速释放消费需求，短期消费规模将有所回弹，但很快消费水平就会回到与收入水平相适应的常态。全球经济的表现和我国消费者的购买能力紧密相关，一旦全球经济衰退影响了大家的收入预期，就不太可能有超过消费者收入水平的“报复性”消费。

企业应加快线上线下融合速度

问：对我国企业未来一段时间的复工复产，您有什么建议？

赵萍：首先应指出，外贸市场的韧性是很强的。疫情发生以来，我国相继出台了很多精准的扶持政策，企业需要密切关注，把政策用足、用好，把损失降到最低。从国际份额上看，我国实施“一带一路”政策后外贸实现多元化。海关总署数据指出，今年前两个月我国与东盟贸易逆势上涨，贸易总额增长2%，东盟超越欧盟成为我国第一大贸易伙伴。欧盟、美国是我国第二、第三大贸易伙伴，目前经济都没有好转迹象。因此，我国企业应规避欧美贸易风险，增强风险抵御能力；应提前研判经济走势，不断推进市场多元化，尽早准备、多点开花，在“一带一路”沿线国家和地区探索贸易增长点和新的合作机会。

未来一段时间，企业尤其应加快创新发展的步伐。外贸市场结构、市场需求和消费习惯都出现了新的变化，应顺势而为。近年来，我国加大投入新一代信息基础设施，给线下企业加快拓展线上服务提供了机会。例如，境外企业可以利用增强现实等技术试水线上体验，文化产业可以利用新技术应对未来很多不确定因素，外向型行业也应积极拥抱线上业务。此次疫情给我国企业带来启示：线上线下融合已到了必须行动的阶段，近几年实现快速增长的行业尤其应关注这股趋势。（泠汐）