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台湾新冠肺炎确诊病倒增至339人

医院高校纷纷“谢客”

2020年04月03日08:52 来源：人民网－人民日报海外版

据新华社台北4月2日电 （记者吴济海、傅双琪）台湾地区流行疫情指挥中心2日举行记者会公布，台湾新增10例新冠肺炎确诊个案，分别为8例境外输入及2例本土个案，累计339例确诊、5人死亡。

据介绍，2例本土个案分别为一名50多岁男性及一名50多岁女性。男性曾与已确诊的境外输入个案接触。女性为一名社区保安，近期无出境史，感染源不明，相关接触者持续调查中，以厘清感染源。

当天新增的8例境外输入个案为6男2女，年龄10多岁至60多岁，发病前活动地涉及美国、加拿大、秘鲁、玻利维亚、智利、阿根廷、巴西、英国、丹麦、奥地利及印尼，出境目的多为旅游或就学。

台湾新冠肺炎疫情持续蔓延，境外输入压力加大，近期更陆续出现感染源不明的确诊个案，引起社会一定程度恐慌。为降低感染风险，避免4月2日开始的4天清明小长假成为岛内疫情“破口”，各部门接连出台举措，防疫措施不断升级。

台流行疫情指挥中心2日宣布，已发文给各个医疗院所和机构，即日起禁止探病、禁止到照顾中心探望，直到疫情威胁缓解，禁令才会解除。该中心还宣布，3日起，所有入境旅客凡是有发烧、呼吸道症状者，在机场采检后将直接送到指定地点集中检疫。

连日来，已经有多所大学出现学生确诊个案，台湾各高校也纷纷采取“谢绝访客”等防疫措施，以降低感染风险。台湾师范大学宣布，2日清明连假首日展开校园大消毒。假期结束后，全校各系所于4月6日至17日采取远距授课，学生无需来校上课。台湾大学、政治大学、辅仁大学、世新大学、淡江大学等多所高校近日也发布公告，除受邀嘉宾和洽公人士，谢绝其余访客。教职员工和学生需凭证入校。

(责编：李轶群、许晓华)


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