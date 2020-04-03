中国正向留学人员集中国家调配50万份“健康包”

人民网北京4月2日电 （记者杨迅）外交部副部长马朝旭2日在国新办新闻发布会上表示，外交部要求280多个驻外使领馆把做好海外留学人员工作作为当务之急和重中之重，全力维护好海外留学人员的安全和健康。目前正在向中国留学人员比较集中的国家调配50万份“健康包”，包括1100多万个口罩，50万份消毒用品以及防疫指南等物资，确保“健康包”能够及时送到留学人员手中。

中国民用航空局副局长吕尔学在发布会上说，民航局启动了为海外中国留学生配发“健康包”物资运输工作，协调航空公司优先运送“健康包”物资。首批30余万份、约300吨“健康包”物资按计划将于4月10日完成运输，将运往意大利、韩国、法国、德国、美国、英国、荷兰、瑞典、日本、澳大利亚、加拿大和马来西亚共12个国家46个使领馆，之后再分发给当地留学生。

当被问及是否建议留学生回国时，马朝旭说，大多数留学人员按照世卫组织和国家疾控中心的权威建议，秉持“非必要、不旅行”的原则选择留在当地，这有助于避免仓促回国引发交叉感染，或者因为中转国家的边控措施而中途受阻，也可以避免后续对学业签证可能产生的一系列影响。

“对于疫情严重国家，确实有困难急需回国的留学人员，党和政府将及时采取必要措施，协助他们逐步、有序回国。”马朝旭说。