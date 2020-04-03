中国近千名医疗队员协助非洲战疫

人民网北京4月2日电 （记者熊建）当前新冠肺炎在全球迅速蔓延，已经影响到200多个国家和地区。国家卫健委建立了国际合作专家库，已经与100多个国家和地区举办了40多场视频交流，分享我国在新冠肺炎应对方面的经验。这是国家卫健委国际司监察专员李明柱在今天国务院联防联控机制举办的新闻发布会上介绍的情况。

据李明柱介绍，疫情以来，中国向非洲国家提供了力所能及的帮助。现在有近千名医疗队员长期在非洲工作。新冠肺炎疫情发生以后，国家卫健委指导医疗队支持驻在国开展疫情防控，截至目前已经开展了各类培训和健康教育活动250余场，培训1万多人，发布了多语种的公告和防控指南800多份，覆盖了广大非洲民众和在非洲的华侨华人。同时，开展专家交流，在国内组建了远程专家指导团队，通过召开远程视频会议，与非洲54个国家开展了技术交流。