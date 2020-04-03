3月29日至4月1日，习近平总书记在浙江就统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作进行调研。这是一次关键时期的关键考察。

当前，新冠肺炎疫情正在世界范围快速蔓延，不仅严重危害世界公共卫生安全，还对全球经济、金融、政治产生巨大负面影响，已经演化为一场全人类的共同危机。对中国来说，尽管国内疫情防控形势持续向好，境内本轮疫情流行高峰已经过去，但依然面临大幅增加的境外疫情输入风险。

新形势下，中国何为？习近平的浙江之行，释放出强烈的积极信号。

其一，中国并未因全球性挑战而在既定战略目标上选择后退。2020年对中国来说异常关键，决战决胜脱贫攻坚，全面建成小康社会，都将是中华民族5000年文明发展史上的里程碑事件。虽然疫情一度迫使中国按下“暂停键”，但是随着国内防疫态势好转，中国经济社会正在迅速恢复正常。习近平在浙江强调奋力实现今年经济社会发展目标任务，再次表达了中国对2020年的信心。

其二，中国在疫情防控方面作出及时调整并明确了新的重点。国家卫健委每天更新的数据显示，中国近期新增确诊病例中，绝大多数来自境外输入。因应形势变化，3月27日中共中央政治局会议指出，“把重点放在外防输入、内防反弹上来”。这一次，习近平进一步明确，要把严防境外疫情输入作为当前乃至较长一段时间疫情防控的重中之重，增强防控措施的针对性和实效性，筑起应对境外疫情输入风险的坚固防线，不能出现任何漏洞。他还要求加大对无症状感染者管理工作力度。

其三，中国在恢复经济社会发展方面开始更加强调创新求变。世界经济贸易增长受到全球疫情严重冲击，对中国经济发展特别是产业链恢复带来新的挑战。对此，习近平深刻阐述了中国人看待危机的辩证法。他提醒人们从眼前的危机中捕捉和创造机遇，“准确识变、科学应变、主动求变”。可以预见，中国将加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设，加速对数字经济、生命健康、新材料等战略性新兴产业、未来产业的布局。今年前3个月，中国生产的5G手机出货量超过1300万部，这种新技术产品的逆势上扬，意味着中国寻求发展新动能的努力正在收到回报。

其四，中国将坚定地同世界人民站在一起共同迎战全球疫情。在宁波舟山港，习近平对港口员工说：“疫情之下，任何一个经济体、一个国家都不能独善其身，即便国内打赢了，国际疫情形势也可能影响我们，所以要积极参与到国际疫情防控合作中去，未雨绸缪，做好防范应对的预案。”他3月26日晚在北京出席二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会时也明确表示，中方秉持人类命运共同体理念，愿向其他国家提供力所能及的援助，为世界经济稳定作出贡献。目前，中国政府已向120个国家和4个国际组织提供了物资援助，中国企业也向100多个国家和国际组织捐赠了医疗物资。

浙江曾经是习近平长期主政的地方。在这里，他以“八八战略”使浙江成为名列前茅的经济大省，今天浙江正努力成为新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口；在这里，他用“绿水青山就是金山银山”的号召改变了乡村面貌，今天“绿色”已经成为中国的新发展理念之一；在这里，他曾用“哲欣”的笔名写下“之江新语”，今天更多全新的谋篇布局正在中国大地上变成实践……在全球面临疫情挑战的关键时刻，习近平来到浙江考察，也向世界传递了中国信心——

中国将从思考历史中汲取灵感、从直面挑战中寻求突破、从谋划未来中增强动力，不但自己要走得更远、更稳，也会帮助世界走出疫情的阴霾，迎来人类发展更加美好的明天。

（作者为本报评论员）