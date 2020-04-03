这，就是今日中国的社会动员力！

这是一次前所未有的压力测试：疫情来势汹汹，30亿人次的大规模春运箭在弦上……

这是一次不容失败的国家大考：首个百年目标即将为山九仞，决战决胜脱贫攻坚只差一篑之功……

全世界都在注视着中国！

好样的，中国顶住了！截至目前，本土疫情传播已基本阻断，复工复产顺利进行。

国际社会普遍认为，在如此广袤的国土上，如此惊人的社会动员能力，只有中国共产党领导下的社会主义中国才能做到。

运筹帷幄，党中央剖决如流

农历正月初一，北京中南海。

在习近平总书记主持下，一场中央政治局常委会会议召开，对疫情防控特别是患者治疗工作进行再研究、再部署、再动员。

3月10日，湖北武汉。

习近平总书记奔赴火神山医院、东湖新城社区实地调研，为疫情防控工作把向定调。

3月29日至4月1日，浙江。

习近平先后来到宁波、湖州、杭州等地，强调“要在严格做好疫情防控工作的前提下，有力有序推动复工复产提速扩面”。

……

疫情发生以来，习近平总书记接连主持召开了大量重要会议。在以习近平同志为核心的党中央统一指挥、统一协调、统一调度下，疫情防控迅速形成了全面动员、全面部署、全面加强的战疫格局。

各省份角色如何分配？党中央部署对口支援机制，划定“责任田”：19个省份对口支援湖北省除武汉市外的16个市州及县级市。

接到命令，各地火速行动：江苏支援黄石，广西支援十堰，天津支援恩施土家族苗族自治州，河北省支援神农架林区……

一面支援湖北，一面坚守本地。安徽部署“三防三查三加强”，要求源头防控、防聚集管控及宣传引导全面到位；浙江实施最严格的隔离医学观察和疫情监测；河南快速排查从疫区返乡或与病例密切接触的人员……

国家部门各司其职，疏通各路“动脉”。卫健委牵头建立应对疫情联防联控工作机制，指导各地开展防控诊疗工作；科技部组织成立科研攻关专家组，加紧科技研发攻关；财政部紧急预拨疫情防控补助金；海关总署为进口捐赠物资开辟绿色通道……

俄罗斯政治评论家波罗热科认为，制度优势能使中国在共产党领导下“如臂使指”般调动人、财、物等一切社会资源，特别是在紧急形势下，效力尤其巨大。

基层组织环环扣实，层层铆紧。

“这辆车牌是外地的，重点排查一下。”广西南宁市宾阳县大桥镇长范村路口，59岁的村支书肖瑞权戴着口罩和袖章，手持喊话器，拦下了一辆进村车辆。

这样的场景，在抗疫期间的城乡社区随处可见。

中国的基层力量如此惊人：在湖北，58万余名党员干部下沉开展拉网式排查；在天津，组织下沉一线的通知发出后，仅市级机关报名的就达上万人；在北京，数以万计的干部坚守一线，实现全市7120个社区（村）全覆盖。

“我一生中从未见过这样的动员。中方行动速度之快、规模之大，世所罕见，这是中国制度的优势！”世界卫生组织总干事谭德塞由衷赞叹。

逆风而行，一方有难八方支援

1月26日，深夜，安徽蚌埠医学院第二附属医院重症医学科护士长单文明的电话急促响起。“是不是要去武汉？我可以！”电话那头还没开口，他已给出答案。那一夜，安徽50名重症医学类护士、135名医生火线集结，第二天即赴武汉。

就在3天前，武汉宣布“封城”，一场以湖北为中心的疫情阻击战开始打响。

武汉告急，全国医疗系统广发“英雄令”。

北京天坛医院医务处副处长王晓岩没想到，1月26日上午发出的通知，下午就组队完毕——全院符合条件的医护人员几乎都报了名。用“去武汉打怪兽”安慰5岁女儿的内蒙古赤峰学院附属医院呼吸科主治医生孙岩，身患渐冻症仍顽强与时间“赛跑”的武汉市金银潭医院院长张定宇……武汉有难，来自解放军和全国各地的330多支医疗队、超过4万名医务人员星夜驰援，为打赢湖北保卫战奋勇前行。

不光是医疗战线，人人争当抗疫的急先锋。

2月14日，一条紧急通知发到山东：黄冈急需一批防疫物资。如何以最快速度调拨？山东省选择了泰安、德州等几个交通最便利的地方。各地收到调令，火速行动。当晚，物资全部运达集结点。次日凌晨3点多，防疫物资从济南发出……

师兵交至，飞粮挽秣。山东这一幕，是全国的缩影。

这是一方有难、八方支援的动人图景：内蒙古支援600吨牛羊肉等物资；黑龙江一出手就是3000吨粮食；广西则发出果蔬专列驰赴湖北……截至3月8日，湖北省累计接收社会捐赠资金超过137亿元，物资超过9907万件。

这是日夜奋战、抢天夺时的恢弘场面：数万名建设者日夜奋战，仅用10天，火神山医院、雷神山医院就拔地而起交付使用。

这是勇战病魔、万人竞速的壮观景象：由体育馆、会展中心等改造成的16家方舱医院，运行1个多月，收治轻症患者1.2万余人，成为名副其实的“生命之舟”。

中央指导组成员、国务院副秘书长丁向阳算了一笔账：“以一家医院1000张病床计算，一个月之内在武汉要建成相当于60家三级医院的病床数，如果没有中央的集中统一领导，没有全国各地的支持，这是不可能完成的任务。”

当然，人们也不会忘了科研人员的身影。

中国科学院微生物研究所研究员严景华，大年初一就泡在实验室，从事蛋白疫苗重组和治疗性抗体研发；1月18日傍晚，84岁的钟南山院士挤上高铁餐车，夜驰武汉；做完胆囊摘除手术后刚3天，张伯礼院士就带着“中医力量”挺进一线……

众志成城，人民都是战疫英雄

在妻子的帮助下，江西赣州市居民周加相利用一把临时网购的电动理发器，完成了人生第一次自己剪发。

放眼全国，像周加相这样的普通人比比皆是。他们通过节省口罩、自觉隔离、配合抗疫，成为了最可敬的平民英雄。

武汉市汉阳区永丰街磨山社区蔬菜分发现场，15名居民，自觉排起200米的长队，前面不走，后面不动。新洲区涨渡湖街沐家泾大队的村口，“通关”步骤非常繁琐，村民们主动配合，毫无怨言……

“封”一座城，护一国人。疫情发生以来，近千万武汉人顾全大局，“宅家”抗疫，把自己活出了英雄的模样。

还有一些平凡人，给予我们不平凡的感动。新疆吐鲁番市“90后”小伙马国仁，每天奔波于医院、单位和社区，为防疫人员义务理发；四川达州的周国军、周文堂叔侄，自带工具支援火神山医院建设，不要工资；黄石“90后”女患者多多，出院第一天就问，“你知道哪儿可以捐血浆吗”……

“我从未见过一个社会有如此的集体奉献精神。”大众汽车集团（中国）首席执行官冯思翰感慨万千。

各条战线，联发齐动。

再过多少年，人们都不会忘掉庚子年的“空中课堂”：教师化身主播，“飞”入云端教学，直播、慕课、在线考试……

再过多少年，人们都不会忘掉把新闻现场当作战场的记者、编辑，他们不畏艰险、深入一线，用纸笔、话筒和镜头记录疫情防控的感人故事……

文艺战线以笔为犁、以歌为刀。歌曲《武汉伢》、长诗《死神与我们的速度谁更快》……无数感人肺腑的作品，为战疫提供精神食粮……

还有那些捐钱捐物的华侨华人，还有那些有力出力的企业精英……

3月26日零时，鄂皖交界，界子墩卡口。“终于能出来拉货了。”38岁货车司机赵亮亮踩下油门，朝安徽省宿松县方向驶去。这一天，湖北宣布，武汉市以外地区解除离鄂通道管控。

这意味着，广袤的中国版图上，最硬的几块坚冰也在逐次解冻！

“红垂野岸樱还熟，绿染回汀草又芳。”截至3月28日，全国规模以上工业企业平均开工率达到98.6%，人员平均复岗率达到89.9%。中小企业复工率已经达到76%。

万人操弓，共射一招，则招无不中。在中国共产党的领导下，全国人民充满着信心——

经济发展、脱贫攻坚、全面小康，咱都能胜！